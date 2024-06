Mario & Luigi: Brothership Box Art è stato ufficialmente rivelato per Switch

L’ultimo episodio del live streaming di Mario & Luigi: Brothership è iniziato e, anche se abbiamo già visto una discreta quantità di filmati di questa nuova uscita, una cosa che Nintendo non ha ancora mostrato adeguatamente è la copertina del gioco. Sì, è apparso in elenchi qua e là, ma ora, nell’ultimo aggiornamento, è stato ufficialmente rivelato sui social media.

Come puoi vedere, il gioco presenta il famoso duo Nintendo, un nuovo personaggio chiamato Snotlit e una piccola parte del mondo che Mario e Luigi esploreranno conosciuta come Concordia. Ritorna anche uno sfondo bianco sulla copertina del gioco (simile a Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey). Nintendo nota inoltre che i preordini sono ora disponibili.

Sui social media è stato pubblicato anche un trailer ufficiale di Mario in questa nuova avventura RPG. Ecco uno sguardo:

L’immagine ufficiale di Mario da Mario & Luigi: Brothership pic.twitter.com/SxIC2QgUnD– Stealth (@Stealth40k) 27 giugno 2024

Nel caso in cui ti fossi perso il nostro articolo iniziale, in questa nuova avventura, Mario e Luigi sembrano “lavorare sul ponte” mentre si imbarcano in un’avventura da un’isola all’altra nel mondo di Concordia con l’aiuto di Shipshape Island (“parte nave, parte ‘isola’”).

Sebbene Nintendo non abbia rivelato lo sviluppatore dietro quest’ultimo capitolo della serie Mario & Luigi, un rappresentante dell’azienda ha recentemente confermato che alcuni membri del team originale saranno coinvolti in questo nuovo progetto. Mario & Luigi: Brothership arriverà su Switch a novembre.