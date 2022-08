Mark Zuckerberg aggiorna l’avatar di Horizon Worlds per sembrare più umano

È stata una settimana impegnativa con Meta. di lunedi, Lo ha annunciato Mark Zuckerberg Via Facebook che lancerà Meta mondi all’orizzonte, La piattaforma social metaverse dell’azienda, in Francia e Spagna. Il post su Facebook era accompagnato dall’immagine dell’avatar di Zuckerberg, con l’aspetto pallido e vuoto di un fantasma vittoriano, che si faceva un selfie davanti ai disegni di base della Torre Eiffel e della Basilica della Sagrada Familia. Commentatori e valutatori di Internet in seguito immerso nella foto Per tutta la settimana, chiama i cartoni animati. Probabilmente non la reazione richiesta per il progetto previsto Inaugura il futuro digitale.

Venerdì, Mark Zuckerberg ha condiviso un aggiornamento su Mondi dell’orizzonte, completo di una nuova versione del suo avatar e che presenta un’ambientazione in stile romano antico. Nel post, ha ammesso che “la foto che ho postato all’inizio di questa settimana era piuttosto semplice: è stata scattata troppo in fretta per festeggiare al lancio”. Zuckerberg lo ha aggiunto Mondi dell’orizzonte È “capace di molto di più”.

In queste immagini, lui Fare sembra migliore. Questa volta c’è l’illuminazione e il suo stesso viso ha un’espressione reale. Non sembra ancora un posto attraente dove passare un po’ di tempo, ma suppongo che sia tutto negli occhi di chi guarda.

Mondi dell’orizzonte Disponibile sui visori Quest VR. Lui lei È cresciuto fino a 300.000 utenti Nei primi due mesi dopo il lancio a dicembre 2021 e a febbraio, Mondi dell’orizzonte L’account Twitter lo ha pubblicato Sono stati creati più di 10.000 mondi – Anche se il Meta non era chiaro a riguardo Come pianifichi la moderazione? piattaforma in crescita.

Meta è attualmente in espansione Mondi dell’orizzonte Offerte, compreso Portalo sui telefoni cellulari. Mondi dell’orizzonte anche Presentazione degli “acquisti in tutto il mondo” Per un “pochi” numero di creatori, il che lo rende più vicino a Roblox. A proposito, il primo Zuckerberg Mondi dell’orizzonte L’immagine assomiglia proprio alla particolare piattaforma di gioco che si rivolge ai bambini.