Mark Zuckerberg ha appena accennato a un sistema operativo per Meta e ha detto che si aspetta che il metaverso genererà centinaia di miliardi di entrate entro la fine del decennio

Il fondatore e CEO di Facebook prevede il successo commerciale con il metaverso entro la fine di questo decennio.

Ha affermato che il sistema operativo di Facebook potrebbe essere necessario “per fornire ciò che vogliamo costruire”.

La divisione dell’azienda che lavora nel metaverso sta perdendo miliardi di dollari nel trimestre.

Un sistema operativo basato su piattaforme Meta potrebbe essere il futuro poiché Mark Zuckerberg prevede di rendere il metaverso una parte importante dell’attività dell’azienda in questo decennio.

Zuckerberg non ha respinto l’idea di creare un sistema operativo per le varie piattaforme e dispositivi della sua azienda al fine di mantenere la tecnologia in costruzione per creare il metaverso, realtà virtuale immersiva, per funzionare correttamente quando gli è stato chiesto in merito a “Mad Money” della CNBC .”

Meta, che ha cambiato nome da Facebook alla fine dell’anno scorso, non aveva un proprio sistema operativo.

“Penso che a lungo termine avremo bisogno di quel livello di integrazione tra hardware, software e sistema operativo, solo per fornire ciò che vogliamo costruire”, ha affermato Zuckerberg.

Ha aggiunto che entro la fine di questo decennio si aspetta un miliardo di utenti del metaverso, ognuno dei quali spende “centinaia di dollari” all’anno in prodotti diversi, come beni virtuali per spazi e avatar. Ciò indica che si prevede che i metavirus genereranno centinaia di miliardi di dollari di entrate entro la fine del decennio.

“La nostra guida è stata quella di costruire i nostri servizi nel tempo e portarli a quante più persone possibile, per raggiungere 1 o 2 miliardi di utenti ed espandersi da lì”, ha affermato Zuckerberg. “Il metaverso sarà una parte enorme della nostra attività per i prossimi anni e anche per la seconda metà di questo decennio”.

Reality Labs, la divisione metaverse del Meta, è attualmente uno sforzo in perdita di denaro. Ha perso poco meno di $ 3 miliardi nel primo trimestre successivo Perdi 10 miliardi di dollari L’anno scorso, Wall Street è andata così fuori di testa che Zuckerberg ha detto che stava pianificando…rallentareDa nuovi investimenti.

Anche internamente, il passaggio dell’azienda alla costruzione del metaverso, così come l’attenzione personale di Zuckerberg sulla tecnologia, ha causato alcuni interessee frustrazione e confusione, in cui un attuale dipendente ha detto a Insider che non esiste ancora una “strategia coerente” per il progetto. Da quando Zuckerberg ha dichiarato ad aprile che sarebbe andato “al livello stabilito nella nostra traiettoria di business”, l’azienda lo ha fatto Reclutamento congelato su larga scalacome riportato per la prima volta da Insider, che ha suscitato preoccupazioni in merito futuri licenziamenti.

Tuttavia, Zuckerberg ha chiarito che la sua aspettativa è che la versione del metaverso della sua azienda sarà una parte importante dei suoi affari in futuro.

Ha detto: “Ci arriveremo”.

