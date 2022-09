Marte ci darà presto la sua visuale migliore fino al 2031

Marte sta arrivando e, se hai un telescopio, vorrai sfruttare al meglio questa opportunità nei prossimi mesi. Ci vorrà molto tempo prima che tu abbia un’altra buona occasione.

E questo fatto è assolutamente vero: Martel’unico pianeta dalla cui superficie possiamo vedere in ogni dettaglio una terrasi sta ora muovendo verso la migliore posizione di osservazione che ci fornirà fino al 2031. Diligenti osservatori planetari stanno già iniziando ad equipaggiare i loro telescopi.

Se non l’avete ancora visto, varrà la pena cercarlo questa settimana, anche se dovrete aspettare fino a mezzanotte per vederlo bene.

Marte si trova attualmente a metà strada tra le due corna dello zodiaco il Toro, Toro e durante questa settimana aumenterà verso le 22:30 DSST. Non c’è certo dubbio che una volta appare al di sopra dell’orizzonte orientale e nord-orientale. Marte attualmente brilla come una brillante luce di zucca con una magnitudine di -0,4 ed è attualmente al terzo posto dopo Sirio e Canopo tra le 21 stelle più luminose. (Più piccole sono le dimensioni dell’oggetto, più luminoso è nel cielo.)

Ma mentre continuerà ad avvicinarsi alla Terra nelle prossime settimane e mesi, Marte diventerà solo più luminoso: lo sorpasserà. Siriola stella più luminosa del cielo entro l’11 novembre, occuperà quindi la quarta posizione nel cielo notturno dietro a Luna, Venere e Giove.

Nella tarda notte di venerdì (16 settembre) e nella prima mattinata di sabato (17 settembre), Marte si librerà di circa 3,5 gradi a destra e appena sotto la luna calante mentre sorge sopra l’orizzonte est-nordest (il tuo pugno chiuso che teneva a debita distanza circa 10 gradi di larghezza). Come vedrai di persona, il pianeta rosso apparirà effettivamente più vicino al colore giallo-arancione, lo stesso colore del deserto secco sotto il sole alto.

Illustrazione del cielo notturno del 16 settembre raffigurante la Luna e Marte insieme. (Credito immagine: software Notte stellata)

Come chiudere?

Non capita spesso di dare un’occhiata da vicino a Marte. Innanzitutto, è un piccolo mondo, grande il doppio della luna e circa la metà del pianeta Terra. E il più delle volte, trascorre la maggior parte del tempo lontano dall’altro lato della sua orbita rispetto a noi. So dai miei molti anni di esperienza di sensibilizzazione pubblica, che quando guardo il cielo all’esterno attraverso il mio telescopio, se la Luna non si vede da nessuna parte, la cosa che la maggior parte delle persone chiederà di vedere è Marte.

Tuttavia, paradossalmente, Marte è classificato come uno dei Più deludente Oggetti telescopici, che di solito appaiono come nient’altro che un piccolo punto arancione senza lineamenti. L’unica volta che otteniamo un’immagine legittima di individuare segni sulla sua superficie, calotte polari, nuvole e potenziali tempeste di polvere all’incirca ogni 26 mesi circa, è quando la Terra si avvicina a Marte, poiché la nostra orbita più piccola e più veloce “sorpassa Marte attorno al Sole. ”

Chiamiamo questi contrasti, perché Marte appare esattamente opposto al Sole nel cielo; Quando il sole tramonta, Marte sorge. Raggiunge il suo punto più alto nel cielo a mezzanotte e tramonta proprio quando il sole inizia a tramontare. L’opposizione a Marte avviene poco più di due anni dopo, ma non tutti sono uguali. Poiché entrambe le orbite di Marte e della Terra sono moderatamente ellittiche, alcuni avvicinamenti ravvicinati tra i due pianeti sono notevolmente più vicini dell’altro. Il migliore arriva in gruppi di due o tre ripetuti in un ciclo in media dai 15 ai 17 anni.

Ora siamo in una fase discendente in quel ciclo. Nel luglio 2018, Marte ha raggiunto una distanza straordinaria di 35,78 milioni di miglia (57,58 milioni di km) dalla Terra e nell’ottobre 2020 un altro avvicinamento insolitamente ravvicinato è arrivato a 38,57 milioni di miglia (62,06 milioni di km). In questa prossima occasione, Marte si avvicinerà alla Terra la sera del 30 novembre (intorno alle 21:17 EDT). Il pianeta si troverà quindi a 50,61 milioni di miglia (81,43 milioni di km) dalla Terra misurata da un centro all’altro. Marte raggiungerà il sole otto giorni dopo, l’8 dicembre.

Una veduta della luna accanto al pianeta Marte, vista dalla città di Bogotá il 02 ottobre 2020. (Fonte immagine: Daniel Garzon Herazo/NurPhoto tramite Getty Images)

Quando si avvicinerà alla Terra il 30 novembre, il diametro del disco apparente di Marte sarà di 17,2 secondi d’arco. Per avere un’idea di quanto sia grande questa dimensione, aspetta fino alle 20:00 di questa settimana e, se hai un telescopio, dai un’occhiata a Giove bianco-argenteo e brillante in basso che luccica nel cielo orientale; Appariranno circa 50 secondi d’arco.

Al contrario, il disco di Marte apparirà circa un terzo delle dimensioni di quello di Giove quando il pianeta rosso si avvicinerà alla Terra entro la fine dell’anno. Anche se può sembrare piccolo, tieni presente che è ancora insolitamente grande per Marte. In effetti, dal 21 novembre al 10 dicembre, la dimensione apparente di Marte sarà maggiore che in qualsiasi momento fino a maggio 2031.

Il miglior telescopio per il lavoro planetario è un grande telescopio rifrattore di alta qualità o un telescopio riflettore a fuoco lungo. Con quasi tutti i buoni telescopi, puoi comunque fare osservazioni interessanti e fruttuose. In ogni caso, il fattore limitante è solitamente la stabilità atmosferica, che può variare di ora in ora e influire notevolmente sulla qualità dell’immagine.

Sia per gli osservatori casuali che per quelli seri, Marte presenta sfide e, con un po’ di fortuna, delizie. In un telescopio di alta qualità da 4 o 6 pollici (10 o 15 cm) in una notte di eccellente aria ferma, potresti essere in grado di sbirciare nella calotta artica, nelle caratteristiche della superficie scura, nelle nuvole e nella polvere. L’uso di una lente d’ingrandimento con una potenza di 105 fa apparire il disco di Marte della stessa dimensione angolare della luna ad occhio nudo.

Il segno può apparire solo di sfuggita la prima volta che lo si intravede. Ma nelle notti successive, quando diventi consapevole del suo aspetto, sarai in grado di riconoscerla istantaneamente e forse anche di vedere dettagli che inizialmente ti erano invisibili. Ricorda:

Più guardi, più vedi.

Le dimensioni non sono tutto

Come abbiamo notato all’inizio, Marte sta già brillando nel cielo notturno, invitando gli osservatori a vedere cosa possono vedere. Entro il 7 novembre, raggiungerai il pianeta in alto nel cielo est-sudest entro mezzanotte. Dopo essersi opposto all’8 dicembre, nei mesi successivi sarà un oggetto in prima serata mentre si allontana in lontananza.

Così quasi come per compensare la sua dimensione apparente relativamente piccola, Marte si solleverebbe letteralmente nel cielo notturno. In effetti, la stagione osservativa di quest’anno rileva che Marte si trova vicino alla parte più settentrionale dell’eclittica, in Toro sopra. Orione. Ciò significa che passa molto in alto ogni notte per gli osservatori alle latitudini medio-settentrionali, ben al di sopra degli spessi strati d’aria e della scarsa visibilità atmosferica che hanno infastidito gli osservatori settentrionali durante il suo passaggio eccezionalmente vicino alla Terra durante l’estate del 2018.

7 dicembre: M&M Night

Infine… assicurati di mettere un grande cerchio sul tuo calendario mercoledì 7 dicembre. Durante le ore serali, la luna piena passerà così vicino alla superficie di Marte, oscurandola (chiamata l’invisibile) per alcune parti del Nord America, e senza dubbio solleverà una domanda che sarà ripetuta molte volte quella notte: “Cosa è questo giallo brillante?… una stella arancione appena sotto la luna? “Quella notte, anche i più casuali rivolgeranno la loro attenzione a Marte.

Buon orologio Marte!