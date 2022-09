Martedì i futures Dow salgono prima dei dati sull’inflazione CPI

I futures Dow sono aumentati dopo che il mercato azionario è salito lunedì prima Lettura dell’inflazione sui titoli di martedìO l’indice dei prezzi al consumo del Dipartimento del lavoro, o CPI. Lunedì le azioni Apple hanno registrato un movimento al rialzo, recuperando in modo decisivo la sua serie di 200 giorni a lungo termine.







Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,7%, mentre l’S&P 500 ha guadagnato l’1,1%. Il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è in rialzo dell’1,3%. E il piccolo capitale Russell 2000 ha guadagnato l’1,2%.

entro cambio di denaro in circolazioneNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(In aumento dell’1,2%, SPDR S&P 500)spiare) dell’1,1%.

Panoramica del mercato azionario statunitense oggi indice Codice prezzo profitto/perdita % modificare Dow Jones (0DJIA) 32383.18 +231.47 +0,72 Standard & Poveri 500 (0S e P5) 4110.69 +43.33 +1.07 Nasdaq (0NDQC ) 12266.41 +154.10 +1.27 Contatto 2000 (IWM) 189.73 +2.33 +1.24 difetto 50 (cinquanta) 28.52 +0,13 +0,46 Ultimo aggiornamento: 16:24 Eastern Time 9/12/2022

Gigante EV Tesla (TSLA) lunedì è aumentato dell’1,6%. entro Leader del Dow JonesE il mela (AAPL) E il Microsoft (MSFT) in rialzo rispettivamente del 3,85% e dello 0,8% in mercato azionario oggi.

Alla luce dell’attuale volatilità del mercato, Reti Arista (Rete), doppio controllo (DV), Reti di Palo Alto (banano) E il pura conservazione (PSG) – Anche le azioni Dow Jones gallone (CVX) – tra i migliori titoli da acquistare e tenere d’occhio. Tieni presente che la maggiore volatilità del mercato è una buona ragione per cui gli investitori devono essere più difensivi, anche se le recenti indicazioni sono costruttive.

DoubleVerify è un file Classifica IBD scorta. Pure Storage è un file IBD SwingTrader Stock, mentre Chevron e Palo Alto È apparso nella colonna delle azioni vicino alla zona di acquisto per questa settimana.

Dow futures oggi: rendimenti del Tesoro, prezzi del petrolio, inflazione CPI

In vista dell’apertura di martedì, i futures Dow Jones sono in rialzo dello 0,1% rispetto al fair value, mentre anche i futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono inclinati al rialzo. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito al 3,36% lunedì, raggiungendo il livello di chiusura più alto dal 15 giugno. I prezzi del petrolio USA si sono aggiunti ai recenti guadagni della scorsa settimana, salendo di oltre l’1% lunedì. I futures del West Texas Intermediate sono stati scambiati di nuovo vicino a $ 88 al barile.

Il tasso di inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) del Dipartimento del lavoro dovrebbe essere rilasciato martedì alle 8:30 ET. I prezzi al consumo dovrebbero scendere dello 0,1% ad agosto rispetto al mese precedente. L’inflazione dovrebbe aumentare dell’8,0% ad agosto rispetto allo scorso anno. L’indice dei prezzi alla produzione, che misura l’inflazione all’ingrosso, sarà pubblicato mercoledì.

Cosa fare in borsa

Nonostante i guadagni costruttivi delle ultime sessioni, la continua volatilità del mercato azionario mantiene le aspettative del mercato per IBD su una “pressione al rialzo”.

Se il mercato è in grado di fare una seria ripresa, dovresti avere una lista di controllo dei principali titoli che si stanno avvicinando ai punti di acquisto. Potrebbero sorgere anche alcune opportunità di follow-up.

Il modo migliore per trovare la leadership del mercato azionario emergente è utilizzare Linea di forza relativa. La linea RS misura la performance del prezzo del titolo rispetto all’indice S&P 500. Se il titolo sta sovraperformando il mercato più ampio, la linea RS tende al rialzo. Se il titolo è in ritardo rispetto al mercato generale, la linea punterà verso il basso.

La linea RS è tracciata su tutti i grafici IBD e MarketSmith. Inoltre, il Dispositivo per il controllo delle scorte IBD Include un elenco di titoli con le migliori valutazioni con linee di forza relativa a nuovi massimi. MarketSmith ha anche un elenco “RS Blue Line Dot”, che monitora le linee RS a nuovi massimi. (A partire da oggi, Mercato IBD Smith Offre l’ingresso gratuito per un’intera settimana.)

Colonna del grande quadro del venerdì Ha commentato: “Forse la sessione rialzista è stata sufficiente per riprendere il trend rialzista, ma il volume era debole dietro la serie di tre vittorie consecutive del Nasdaq, e numero di giorni di distribuzione È ancora alto per il Nasdaq e l’S&P 500. Questo anche dopo che il giorno di distribuzione del 6 settembre è stato cancellato a causa di un aumento del 5% dalla chiusura di quel giorno. Nel frattempo, un rapporto sull’inflazione incombente martedì”.

Se sei nuovo di IBD, considera di dare un’occhiata a sistema di scambio di azioni E il PUÒ SLIM Nozioni di base. Si distingue schemi grafici È una chiave per la guida agli investimenti. IBD offre una vasta gamma di Liste di crescita delle scorteCome classifica E il Swing Trader.

Gli investitori possono anche creare elenchi di controllo, trovare aziende vicino a un profilo punto di acquistoo sviluppare schermate personalizzate in Mercato IBD Smith.

Cinque titoli Dow Jones da tenere d’occhio in questo momento

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: Chevron

Chevron al Dow Jones sta costruendo una tazza con un manico che ha 166,93 punti acquisto, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico – In mezzo alla forte performance dei titoli energetici quest’anno finora. Lunedì il titolo è salito dell’1,6%.

azione CVX Mostra un forte 97 su un perfetto 99 Classificazione dei composti IBD, per ogni Controllo delle scorte di IBD. Gli investitori possono utilizzare il rating composito IBD per valutare facilmente la qualità delle metriche fondamentali e tecniche di un titolo.

I primi 3 titoli in crescita da tenere d’occhio su CurSrally del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: Arista, DoubleVerify, Palo Alto e Pure Storage

Arista Networks ha aggiunto una maniglia alla base a doppio fondo, posizionando l’inserto corretto a 132,97, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. La linea di forza relativa di Arista si sta avvicinando ai massimi, poiché il titolo ha riguadagnato le linee a 200 e 21 giorni. Lunedì le azioni ANET sono aumentate dello 0,3%.

Classifica delle azioni IBD DoubleVerify supera il punto di acquisto di 28,07 nella base inferiore. Le azioni sono nella zona di acquisto del 5% che sale a 29,47, sebbene si estenda dalle medie mobili. Lunedì le azioni DV hanno perso lo 0,4%. L’azienda è specializzata in piattaforme per aiutare gli inserzionisti a ottenere una visione migliore dell’efficacia della spesa pubblicitaria e delle campagne.

Il leader della sicurezza informatica Palo Alto Networks si avvicina a 578,89 punti di acquisto in una tazza con manico. Anche l’ingresso anticipato è stato effettuato intorno a 560 a causa della linea di tendenza, secondo il commento della classifica IBD. Lunedì le azioni sono aumentate dello 0,6%.

IBD SwingTrader Il titolo Pure Storage si sta avvicinando al punto di acquisto di $ 31,62 in una tazza con manico. Nel frattempo, l’ingresso anticipato viene effettuato anche dopo che il titolo si è spostato sopra la linea di tendenza al ribasso all’interno di questa maniglia. Lunedì le azioni sono aumentate dell’1,7%.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli leader nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Azioni Tesla Lunedì è aumentato dell’1,6%, estendendo la serie di vittorie in cinque sessioni ed estendendo il suo rimbalzo dalla linea dei 50 giorni.

Le azioni giganti dei veicoli elettrici hanno trovato resistenza sulla linea dei 200 giorni negli ultimi mesi, ma ora sono tornate al di sopra di quel livello. Il titolo è ancora al di sotto del suo massimo di 52 settimane di circa il 27%.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesLunedì le azioni Apple sono aumentate del 3,85%, ripristinando in modo decisivo la loro serie di 200 giorni. Lo stock è di circa il 9% di sconto su un punto di acquisto a 176,25 da una tazza con manico.

Le azioni Microsoft sono aumentate dello 0,8% lunedì, in rialzo per il quarto giorno consecutivo. Il gigante del software è ancora nettamente al di sotto delle linee dei 50 e 200 giorni. Le azioni sono scese di quasi il 24% dal massimo di 52 settimane.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

