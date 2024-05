Martedì Sonos presenterà in anteprima il “prodotto più richiesto di sempre”.

Un lancio questa settimana potrebbe aiutare Sonos a superare parte della rabbia che circonda il lancio della sua nuova app all’inizio di questo mese. L’app è stata apparentemente creata in parte per supportare Sonos Ace, ma mancano funzionalità chiave come uno sleep timer o quelle relative alla gestione della biblioteca locale. Potrebbero essere necessari mesi per ripristinare queste funzionalità nell’app.

A parte Roam e Ace, non c’è molto altro che l’azienda probabilmente annuncerà questa settimana. Si dice che Sonos si stia preparando a rilasciare un dispositivo per lo streaming TV, ma non prima della fine dell’anno. Lo stesso vale per i presunti altoparlanti Sonos Arc. E sembra molto probabile che il “prodotto più richiesto di sempre” sarà il prossimo Sonos Sub o l’Era 100 orientato al business. Le cuffie hanno molto senso e daranno il via alla prima delle quattro nuove categorie di prodotti in cui l’azienda dovrebbe entrare.