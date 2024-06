Martin Mull: Sabrina, vita da strega e star di Arrested Development, è morta all’età di 80 anni

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, Moll ha avuto numerosi ruoli da ospite, inclusa la serie Veep, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy

autore, Nadine Youssef

Ruolo, notizie della BBC

29 giugno 2024

È morto all’età di 80 anni l’attore e comico americano Martin Mull, noto per il suo lavoro nelle serie TV Sabrina the Teenage Witch e Roseanne.

Moll, che ha recitato nella commedia del 1985 “Clue”, è morto giovedì a casa sua dopo una “coraggiosa lotta contro una lunga malattia”, ha detto sua figlia, Maggie Moll, sui social media.

In un tributo su Instagram, la signora Moll ha scritto che suo padre “era noto per eccellere in ogni campo creativo immaginabile, ed era anche noto per aver realizzato spot pubblicitari per il Red Roof Inn”.

“Trova divertente quella battuta, e non è mai stato divertente”, ha aggiunto.

Il primo ruolo degno di nota di Mull fu nel 1976, interpretando Garth Gimble nella serie satirica Mary Hartman, Mary Hartman, che lo portò ad apparire in altri due ruoli spin-off, inclusa la serie Fernwood 2 Night.

Ha poi ottenuto il ruolo dell’ufficiale dell’esercito colonnello Mustard nella commedia nera Clue, ispirata all’omonimo gioco da tavolo.

In quel periodo, iniziò anche a dare voce agli annunci del Red Roof Inn che sua figlia menzionò nel suo tributo.

I fan della TV degli anni ’90 riconosceranno Moll dal suo lavoro in Roseanne, dove interpretava il capo del personaggio principale Leon Carp, o Sabrina the Teenage Witch, dove interpretava il preside della scuola Willard Kraft. READ Nina Dobrev rivela lesioni derivanti da un incidente in moto da cross

Moll è apparso anche nella sitcom satirica acclamata dalla critica Arrested Development, dove interpretava lo sfortunato investigatore privato Gene Parmesan.

Ha recitato in molti altri programmi televisivi popolari, tra cui I Simpson, I Griffin, Law and Order: Unità vittime speciali, The Golden Girls e Due uomini e mezzo.

Moll è stato nominato per un Emmy Award come miglior attore ospite in una serie comica per la sua apparizione in quattro episodi nella serie di satira politica della HBO Veep nel 2016.

Nato a Chicago da padre attrice e madre falegname, Moll ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come cantautore ed è diventato famoso come comico musicale. Ha aperto per Frank Zappa e Bruce Springsteen dal vivo in diversi concerti nei primi anni ’70.

Studiò anche pittura e nel 1965 si laureò in belle arti alla Rhode Island School of Design.

In un’intervista del 2013 con l’AV Club, ha detto della sua carriera di attore: “Ogni pittore che conosco ha un lavoro quotidiano. Insegna arte in un college o guida un taxi”.

“Ho un lavoro quotidiano molto insolito e divertente che mi risparmia di comprare un sacco di vernice”, ha detto.