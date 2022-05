Martin Sorrell afferma che Google, Meta e Amazon trarranno vantaggio dalla guerra in Ucraina

Sorrell non ha detto esattamente in che modo Alphabet, Meta e Amazon potrebbero trarne vantaggio, ma le tre società si vantano che i loro sistemi di sicurezza informatica sono leader a livello mondiale.

Ha aggiunto: “The Big Three – Google (or l’alfabeto ), morto E Amazon Trarrà beneficio, credo, dalla guerra.

Martin Sorrell, fondatore e CEO della società di media S4 Capital, ritiene che la guerra in Ucraina potrebbe avvantaggiare tre delle più grandi società tecnologiche statunitensi.

Google, Amazon e Meta non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNBC.

La guerra si svolge in Ucraina sia online che offline, con hacker da ogni parte che prendono di mira le infrastrutture nazionali, le imprese, i governi e i cittadini del nemico.

Nelle ultime settimane, i principali titoli tecnologici sono caduti a causa dei timori di un’inflazione persistentemente elevata, tassi di interesse più elevati e il rischio di una recessione globale. Il Nasdaq Il mercato azionario è sceso del 3,8% la scorsa settimana, in calo per la settima settimana consecutiva. È la serie di sconfitte più lunga dell’indice tecnologico in 21 anni.

Alla domanda se il mondo si trova di fronte a una seconda bolla delle dot-com, Sorrell ha affermato che c’era già una “correzione massiccia”, aggiungendo che alcune persone pensano che potrebbe esserci un’ulteriore correzione del 5-10%.

Segui CNBC International su Twitter E Facebook.