Marvel contro Capcom 4 è più alto che mai in questo momento

È un momento molto emozionante per essere un fan di Marvel vs. Marvel. Capcom adesso. Dopo anni di silenzio, spinosi problemi di licenza e una relazione apparentemente tesa tra Marvel e Capcom che ha dipinto un quadro disperato per il franchise, “Mahvel” è tornato con Marvel vs. Prossima collezione Capcom Fighting: Arcade Classics.











Il pubblico è da tempo convinto che Marvel vs. Capcom non tornerà ufficialmente, ma nonostante tutte le difficoltà, le aziende si sono riunite di nuovo non solo per collaborare, ma per far rivivere sette titoli classici che sono stati assenti dalle piattaforme moderne per anni. Questo, combinato con molti altri fattori, indizi e parole direttamente dagli sviluppatori (sia del passato che del passato), suggerisce che le possibilità che si verifichi un gioco Marvel vs. Marvel sono alte. New Capcom (o Marvel vs. Capcom 4, come molti lo chiamano) è più alto che mai in questo momento.



















Marvel contro Capcom e la serie Versus nel suo insieme sono molto popolari tra i fan e i concorrenti nella comunità dei giochi di combattimento.





Anche senza un gioco moderno attivo oggi sul mercato, i giocatori di tutto il mondo hanno mantenuto in vita questi titoli attraverso numerosi mezzi, tra cui la ricerca di modi migliori per giocare online uno contro l’altro ai giochi precedenti e l’aggiunta di giochi come Ultimate Marvel vs. Marvel. Capcom 3 e Marvel vs. Capcom: Infinite attraverso gli adattamenti per PC, continuando a creare contenuti che approfondiscono non solo i dettagli di questi giochi, ma anche il panorama che li circonda e quale potrebbe essere il potenziale per la creazione di un nuovo gioco.





Per quanto riguarda i capitoli principali della serie, l’ultima volta che abbiamo visto Marvel vs. Un Capcom completamente nuovo è arrivato a settembre 2017 con l’uscita di Marvel vs. Capcom: Infinito.





Sfortunatamente, questo capitolo in particolare non è stato considerato da molti fan un “vero” gioco di Mahvel per diversi motivi, tra cui il suo scarso design visivo, la mancanza di elementi base del roster a causa di conflitti di licenza per i personaggi degli X-Men e dei Fantastici Quattro, e il formato di combattimento 2v2 che… Si allontana dalla tradizionale formula 3v3 con l’aiuto che le persone conoscono e amano.





Ciò significa che l’ultimo vero capitolo solido del franchise che le persone hanno preso sul serio in modo competitivo (e stanno ancora giocando attivamente) è Ultimate Marvel vs. Capcom 3 del 2011. Inutile dire che probabilmente siamo in ritardo per un nuovo titolo legittimo nel franchise a questo punto.





Fortunatamente, le cose stanno finalmente iniziando a migliorare su questo fronte, e non è necessario guardare lontano per vederne i segnali. Innanzitutto, come accennato in precedenza, l’uscita del titolo Marvel vs. Prossimamente Capcom – che include le riedizioni di X-Men, Figli dell’Atomo, Marvel Super Heroes e X-Men vs. Street Fighter e i supereroi Marvel contro. Street Fighter e Marvel vs. Capcom: Scontro tra supereroi e Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes e The Punisher – è un’indicazione abbastanza chiara che sia Marvel che Capcom sono almeno disposti a lavorare di nuovo insieme e vedere il valore del franchise.





Questo da solo ha portato i fan a pensare che un nuovo gioco della serie potrebbe essere in lavorazione, ma c’è di più. Inoltre, gli sviluppatori dietro Street Fighter 6 hanno recentemente condiviso alcuni approfondimenti sugli ultimi crossover tra Capcom, Marvel e SNK e non solo hanno espresso il loro vivo desiderio di realizzare nuovi giochi cooperativi con queste società, ma hanno anche spiegato che vedere nuovi titoli per Marvel contro Capcom e Capcom contro SNK sarà determinato dall’interesse dei fan per i prodotti attuali e futuri come Marvel vs. Capcom.





“Il team di sviluppo di Capcom ha grandi sogni”, ha detto a Dexerto il produttore di Street Fighter 6 Shuhei Matsumoto in una recente intervista discutendo della possibilità di nuovi giochi crossover. Potrebbe esserci la possibilità che venga rilasciato un nuovo gioco Marvel vs Capcom. Potrebbe esserci la possibilità che venga rilasciato un nuovo gioco SNK basato su Capcom.





“Non lo so, ma se ciò dovesse accadere, ci vorrà del tempo e degli sforzi per farlo [to] Realizziamo e pubblichiamo questo tipo di giochi, ma ciò che possiamo fare ora, a breve termine, è almeno reintrodurre questi vecchi giochi a un nuovo pubblico, a persone che altrimenti non avrebbero l’opportunità di giocarci, perché potrebbero non essere disponibili. su piattaforme moderne o esistenti.





“Ciò che possiamo fare almeno adesso è dimostrare che questa serie esiste. Adoriamo questi giochi. Ci auguriamo che anche voi li amerete e forse in futuro, se le persone conosceranno questa serie, potrebbero esserci opportunità future per realizzarli.” giochi più grandi,” ha concluso Matsumoto.





Sebbene le parole di Matsumoto siano già incoraggianti di per sé, soprattutto perché sappiamo tutti che Marvel vs. Capcom Fighting Collection sarà un successo e ha già raggiunto la vetta delle classifiche di vendita prima ancora di ottenere una data di uscita ufficiale: i commenti dello sviluppatore sembrano simili a quelli del franchise Marvel vs. Marvel. Capcom e l’ex Versus Ryota Niitsuma durante un altro periodo cruciale nell’eredità di Capcom.





Nel gennaio 2010, Nitsuma disse a Kotaku che Capcom avrebbe potuto annunciare un altro gioco Versus se Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars vende abbastanza bene negli Stati Uniti. Ha anche espresso grande interesse nel realizzare altri giochi della serie Versus con altre società.





“Mi piacerebbe lavorare su più giochi in franchising, più tipi di giochi come Marvel vs. Capcom 2”, ha detto Niitsuma in un’intervista del 2010 “Ci sono tutte queste possibilità di lavorare con altre società e vedere cosa possiamo fare con loro. “Giochi con cui mi piacerebbe lavorare.”





“Se le vendite sono davvero buone (per Tatsunoko vs. Capcom: Ultimate All-Stars), potresti vedere un annuncio durante quest’anno”, ha detto Niitsuma alla fine dell’intervista.





Abbastanza divertente, solo pochi mesi dopo, nell’aprile 2010, Marvel vs. Marvel fu annunciato ufficialmente. Capcom 3: Il destino dei due mondi. È stato rilasciato il 15 febbraio 2011 ed è stato seguito dall’aggiornamento Ultimate Marvel vs. Marvel. Capcom 3 nel novembre dello stesso anno.





Capcom in seguito ha indicato di avere già in programma di rivelare MvC3 all’inizio del processo di sviluppo e anche prima di avere tutto a posto per portare Tatsunoko vs. Capcom a ovest, ma questo potrebbe essere visto come un’ulteriore prova del fatto che qualcosa è effettivamente in fase di sviluppo adesso.





Ironicamente, Tatsunoko vs. Capcom non ha ottenuto il successo che Capcom sperava a livello di vendite, tuttavia, abbiamo visto l’annuncio di un altro titolo della serie Versus in Marvel vs. Marvel. Capcom 3. Nel 2012, Christian Svensson, ex vicepresidente senior di Capcom US, non ha fornito i numeri effettivi delle vendite di TvC, ma ha dipinto un quadro più chiaro delle sue prestazioni di vendita.





“Le relazioni con gli investitori non hanno mai rilasciato numeri ufficiali”, ha esordito Svensson in un post del 2012 sul vecchio forum Capcom Unity. “Diciamo solo che le prestazioni non erano nemmeno vicine a quelle di Street Fighter 4 o Marvel vs. Capcoms e lasciamo le cose come stanno, speravo che il gioco avrebbe avuto più successo (e dato che il gioco era altrettanto bello lo era, se lo meritava davvero) ma “alla fine non sono soddisfatto della prestazione in Nord America.”





Con una nuova raccolta di sette titoli classici in arrivo, gli sviluppatori Capcom che esprimono molto interesse nel realizzare nuovi giochi crossover, la Marvel che unisce pienamente le forze con Capcom per realizzare la raccolta e i recenti commenti degli sviluppatori che sembravano simili a quello che abbiamo visto il giorno prima è stato annunciato un grande gioco, sembra The Chances of Marvel vs. Un Capcom nuovo di zecca che è migliore di quanto non sia mai stato nella storia.





Tuttavia, dovremo solo aspettare e vedere come si sviluppano le cose, ma per la prima volta da molto tempo, i fan di MvC sono contenti di nutrire qualche speranza.