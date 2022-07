Marvel rivela il programma della fase 5 dell’MCU, i dettagli della prima fase 6

I prossimi due anni del Marvel Cinematic Universe sono stati completamente divulgati a Comic-Con di San Diego sabato, con alcuni stuzzicanti spunti su ciò che c’è oltre. febbraio 17, 2023 Fase 5 del MCU inizia con Ant-Man and the Wasp: Quantum mania. Seguendo quello Disney Plus Nella primavera del 2023, la serie Secret Invasion, Guardians of the Galaxy Vol. 3 esce nelle sale il 5 maggio 2023.

Loki’s Echo e la seconda stagione sbarcano su Disney Plus nell’estate 2023, mentre The Marvel’s uscirà nei cinema il 28 luglio 2023.

Ironheart arriverà sul servizio di streaming nell’autunno 2023, Blade uscirà nei cinema il 3 novembre 2023, mentre Agatha: Coven of Chaos arriverà su Disney Plus nell’inverno 2023 o 2024.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema il 3 maggio 2024, Daredevil: Reborn arriverà su Disney Plus nella primavera del 2024 e completerà la Fase 5 quando Thunderbolts uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.

Ci ha anche fornito i primi dettagli sulla Marvel Film di fase 6Questi includono Fantastici Quattro l’8 novembre 2024, Avengers: Kong Dynasty il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars il 7 novembre 2025. È stato rivelato che le fasi 4, 5 e 6 saranno conosciute collettivamente. “La saga del multiverso”, Riflessioni Fasi 1, 2 e 3 di Infinity Saga. Sembra Kong il Conquistatore Sarà il cattivo principale di questo periodo.

I fan sono particolarmente entusiasti del ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, che è popolare Programma Netflix e una breve apparizione del suo alter ego Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa. La reincarnazione lo vedrà affrontare Vincenzo D’OnofrioWilson Fisk (che Mostrato nell’hockey) ancora.

Appare anche – in costume – in Daredevil Nuovo trailer per She-Hulk: avvocatoSi inizia con Disney Plus Il 17 agosto. Quello e Black Panther: Wakanda Forever e questo Ho il trailer del Comic-Con L’11 novembre segnerà la fine della Fase 4, prima dell’uscita nelle sale.

Venerdì, la Marvel ha rivelato la prossima serie animata per Disney Plus nei prossimi anni. significa cosa…? Stagione 2, Zombi Marvel E Spider-Man: Capodanno Parte del canone MCU X-Men ’97 E Sono Groot Apparentemente ambientato in successione separata.

