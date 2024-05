Mary Hartman di ‘9 to 5’, attrice di ‘Tootsie’, aveva 92 anni

Dabney Coleman

Dabney Coleman, il famoso comico di 9-5, Tutsi E Mary Hartman, Mary Hartman Molte delle sue qualità di riscatto sono morte, incluso il suo talento nel ritrarre personaggi che non ne avevano. Aveva 92 anni.

Sua figlia, la cantante Quincy Coleman, ha detto che Coleman è morto giovedì nella sua casa di Santa Monica Reporter di Hollywood.

“Mio padre ha trascorso il suo tempo qui sulla Terra con una mente curiosa, un cuore generoso e uno spirito infiammato di passione, desiderio e umorismo che hanno solleticato l’osso divertente dell’umanità”, ha detto. “Per tutta la sua vita, ha attraversato questo capitolo finale della sua vita con eleganza, distinzione e maestria.

“Un mentore, un eroe e un re, Dabney Coleman è un dono e una benedizione nella vita e nella morte poiché il suo spirito risplenderà attraverso il suo lavoro, i suoi cari e la sua eredità… per sempre.”

L’attore vincitore dell’Emmy Award è stato anche il conduttore di un talk show irascibile nello stato di New York sulla NBC Bufalo Billma questo favorito della critica è durato solo 26 episodi.

Aveva almeno altre tre crepe nel titolo della sua sitcom, ma ABC La storia dello schiaffo di Maxwell,Volpe Classe Drexel E la NBC Pazzi Non hanno mai avuto successo durante le loro prime stagioni prima di essere cancellate.

Più recentemente, il bonario Coleman ha portato i suoi caratteristici baffi per interpretare Burton Phalen, il proprietario dello studio legale e padre del personaggio di Simon Baker, nella serie drammatica della CBS. Guardiano; Il mediatore di potere ad Atlantic City era il commodoro Louis Kestner della HBO Corridoio dell’Impero; Ha interpretato il ruolo di John Dutton Sr. (padre del personaggio di Kevin Costner). Yellowstone.

Il pubblico ha avuto un primo assaggio del fascino volgare del Texas nel 1976, quando Coleman è apparso nei panni dell’esuberante sindaco di Fernwood, Ohio, Merle Jeter nella serie televisiva satirica di Norman Lear Late Night. Mary Hartman, Mary Hartman.

Nel 2012 colloquio con Club AVColeman descrisse quel concerto, che avrebbe dovuto durare solo sei episodi, come “il punto di svolta nella mia carriera” e “probabilmente la cosa migliore che abbia mai fatto”.

Jeter “era fantastico, un personaggio irripetibile”, ha detto. Era il peggior essere umano. … È lì che è iniziato tutto, per quanto la gente pensasse che potessi fare commedie, specialmente quelle negative, aspre e finte. Ero molto bravo a farlo.

Coleman lo dimostra ancora una volta nei panni del capo sciovinista Franklin Hart Jr., pugnalato alle spalle, nella commedia sul posto di lavoro 9-5, l’esempio cinematografico del 1980 della liberazione delle donne con Jane Fonda, Lily Tomlin e, al suo debutto cinematografico, Dolly Parton. (Poiché è un uomo corrotto, Hart finisce per essere trattenuto dalla sua segretaria, Doralee Rhodes di Barton.)

“Erano tutti affermati, ed ecco questo ragazzo che esce allo scoperto”, ha detto dei suoi co-protagonisti Maria HartmanE non è troppo squallido. (Lui ride.) Ma la TV era a tarda notte. Comunque quello che sto sottolineando è che tutti e tre hanno fatto del loro meglio per farmi sentire uguale. Non c’è altro modo per dirlo.”

In Tutsi (1982), diretto dal suo amico e mentore Sidney Pollack, Coleman ha interpretato un regista televisivo sessista che esce con un’attrice (Jessica Lange) nella sua serie televisiva. Generale sud-ovest.

Anni prima, Pollack era stato il suo mentore al Neighbourhood Theatre di New York, e i primi tre film di Coleman furono anche i primi di Pollack come regista.

Coleman ha anche interpretato un telepredicatore di nome Marvin Fleiss nel film satirico Televisione di preghiera (1980), ingegnere di sistema che supervisiona il computer militare WOPR presso la John Badham Company Giochi di guerra (1983) e il burbero banchiere Melbourne Drysdale nella versione cinematografica del 1993 di Beverly Hillbillies.

Chiesto prima aquila Nel 2010, se era orgoglioso di aver contribuito a rendere la televisione “sicura per i personaggi principali spastici”, ha detto Lui ha risposto: “È divertente interpretare questi ruoli. Puoi fare cose strane, cose che probabilmente vorresti fare nella vita reale, ma non le fai perché sei un essere umano civilizzato. Non ci sono restrizioni proibite mentre giochi .” [jerks] – Non potevo immaginare che a qualcuno non piacerebbe interpretare quei ruoli.

Dabney Wharton Coleman è nato il 3 gennaio 1932 ad Austin, il più giovane di quattro figli. Dopo che suo padre morì di polmonite quando lui aveva quattro anni, sua madre crebbe la famiglia a Corpus Christi e Coleman divenne un tennista junior di livello nazionale.

Ha frequentato il Virginia Military Institute (molti nella sua famiglia lo hanno fatto) per due anni, poi ha prestato servizio nella divisione dei servizi speciali dell’esercito americano per altri due anni e poi, ad Austin, ha studiato legge all’Università del Texas.

Mildred Pierce L’attore Zachary Scott, amico di famiglia della prima moglie di Coleman, Anne Harrell, lo convinse che avrebbe potuto diventare un attore, così abbandonò il college un semestre prima di laurearsi e si diresse al Manhattan District Theatre e al Sanford Meisner all’età di 26 anni.

La prima apparizione sullo schermo di Coleman avvenne in un episodio del 1961 della serie televisiva Città nuda – ha ricevuto 90 dollari – e lui e la sua seconda moglie, l’attrice Jane Hill (la produttrice che ha portato in scena il Cappellaio Matto… Batman), si trasferì a Los Angeles nel 1962.

Coleman è apparso in spettacoli come Ben Casey, Dottor Kildare, Orologio Alfred Hitchcock, Confini esterni, nocciola, Sogno Jenny E Il fuggitivo Prima di ricoprire il ruolo del vicino di Marlo Thomas, l’ostetrico Leon Bessemer, nella prima stagione (1966-1967) di quella ragazza.

Ha fatto un’audizione per L’isola di Gilligan Ma ha perso il ruolo del professore a favore di Russell Johnson.

Nel 1963, Coleman apparve in un episodio del dramma della ABC Hospital Punto di rottura Che Pollack ha guidato, e i due si sarebbero riuniti nei film Il filo sottile (1965), Questa caratteristica è condannata (1966) – sebbene le sue scene siano state tagliate – e Funzione impalcatura (1968).

“L’idea in quel momento, quando ho finito la scuola, era che dissi: ‘Voglio essere in ogni film che fai'”, ricorda Coleman. “Ha detto: ‘Okay’ e siamo partiti abbastanza bene.”

In Cenerentola della libertà (1973), ha lavorato con un altro gruppo del Neighbourhood Theatre, James Caan, dove interpretava l’ufficiale in comando.

In quel periodo, Coleman dagli occhi azzurri decise di farsi crescere i baffi, qualcosa che secondo lui cambiò la sua carriera. “Senza i baffi, somigliavo molto a Richard Nixon”, ha detto. aquila. “Non c’è dubbio che quando sono cresciuto, tutto è cambiato improvvisamente.”

I produttori gli hanno detto che gli avrebbero dato il ruolo di Jeter se si fosse rasato la pelle, ma lui ha rifiutato e lo hanno assunto comunque. Ha interpretato il sindaco in 148 episodi Maria Hartmann E anche sui benefici sussidiari Fernwood stasera E Per sempre Fernwood.

Nella serie animata Disney recesso e le sue propaggini, Coleman ha fornito la voce fastidiosa del regista Peter Brickley.

Lavorare al fianco di Fonda 9-5 Ciò lo ha portato a interpretare uno dei suoi rari ruoli non bruschi: quello del fidanzato dentista Sullo stagno dorato (1981).

Come protagonista, Coleman era divertente In breve (1990), in cui interpreta un agente di polizia a cui viene diagnosticata una malattia terminale e scopre che sua figlia può riscuotere la sua pensione solo se viene ucciso durante il suo dovere. La sua folle determinazione a dispiacersi, unita al suo sgomento nel ricevere costantemente elogi per il suo “coraggio”, erano indimenticabili.

Coleman ha anche interpretato un ballo eccentrico Come superare l’alto costo della vita (1980), un pornografo che balbetta Rete a strascico (1987) e Sticky Drag Queen Ulteriori informazioni sugli Applegate (1990).

I suoi grandi crediti includono film Il problema è con le ragazze (1969), Corridore in discesa (1969), Inferno torreggiante (1974), Forte nord di Dallas (1979), Melvin e Howard (1980), Problemi moderni (1981), Giovani medici innamorati (1982), Cappa e spada (1984), I Muppet conquistano Manhattan (1984), L’uomo con le scarpe rosse (1985), Erano vicini (1992), Amos e Andrea (1993), Clifford (1994), Il cibo del diavolo (1996), C’è posta per lei (1998), Ispettore degli strumenti (1999), Piccolo Stuart (1999), Miglio al chiaro di luna (2002), domino (2005) e Le regole non si applicano (2016).

Coleman ha vinto un Emmy Award come attore non protagonista nel 1987 per il suo lavoro nel film televisivo della ABC Giuro di tacere È stato nominato due volte per aver interpretato Buffalo Bill Bittinger e una volta per il ruolo del giornalista sportivo vecchia scuola Slap Maxwell.

Quando non lavora, Coleman può sempre essere trovato al ristorante Dan Tana a West Hollywood, dove un’enorme bistecca di New York porta il suo nome. “Presumo che abbia a che fare con il fatto che ordino quella dannata cosa cinque volte a settimana da circa 15 anni”, ha detto nella sua lettera. Club AV conversazione.

Oltre a Quincy, altri sopravvissuti includono i suoi figli, Randy, Kelly e Megan, e i nipoti Hill, Gabe, Louie, Kay e Coleman.

