Massars, la società di contabilità Trump, afferma che 10 anni di bilanci sono inaffidabili

“Siamo giunti a questa conclusione sulla base dei documenti depositati dal procuratore generale di New York il 18 gennaio 2022, della nostra indagine e delle informazioni ottenute da fonti interne ed esterne”, ha scritto Majors in una lettera a Trump. Il chief legal officer della società consiglia loro di non fare affidamento sui bilanci da giugno 2011 a giugno 2020.

“Sebbene non abbiamo concluso che i vari bilanci contengano contraddizioni sostanziali sulla base della situazione generale, ti consigliamo di non fidarti più di quei bilanci”.

La società ha consigliato all’organizzazione Trump che coloro che ricevono rapporti come prestatori o assicuratori non dovrebbero fidarsi dei rapporti.

Lunedì, Majors ha detto che non avrebbe più agito come contabile di Trump, citando un “conflitto di interessi inconciliabile”. La società di contabilità afferma che la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump e Melania Trump non è solo completa. Stanno ancora cercando informazioni su un appartamento per Matthew Calamari Jr., il capo della sicurezza dell’azienda, che non cercavano da mesi. Donald Bender, il capo contabile di Trump, ha testimoniato davanti a un gran giurì che ha indagato sull’organizzazione di Trump l’anno scorso, hanno detto fonti alla CNN.