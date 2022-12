Matt Ishpia finalizza l’acquisto da 4 miliardi di dollari dei Suns

Il creditore ipotecario miliardario Matt Ishpia finalizza l’acquisto di Phoenix Suns e WNBA Mercurio Per un prezzo record di 4 miliardi di dollari, fonti hanno riferito a ESPN martedì.

L’accordo, che dovrebbe essere annunciato martedì, porrà fine a un periodo turbolento per il proprietario Robert Sarver.

Eshpea è ben noto e riconosciuto nell’ufficio della lega, anche con il commissario Adam Silver, e ha sviluppato relazioni con numerosi proprietari NBA. Dovrà sottoporsi a un controllo dei precedenti e al voto di approvazione da parte del Consiglio dei governatori, hanno detto fonti, ma dovrebbe essere una formalità.

Fonti hanno riferito a ESPN che Justin Ishpia, co-fondatore di Shore Capital, effettuerà l’investimento principale e fungerà da governatore alternativo. È il fratello di Matt Ishpia.

La vendita record dei Suns segna un altro giorno nella vertiginosa valutazione delle squadre NBA. Joe Tsai ha acquistato i Brooklyn Nets per $ 2,35 miliardi nel 2019. Prima di questa vendita, Tillman Fertita ha acquistato gli Houston Rockets per $ 2,2 miliardi nel 2017, con Steve Ballmer che ha acquistato i Los Angeles Clippers per $ 2 miliardi nel 2014.

Una quota di minoranza nei Lakers è stata venduta per una valutazione superiore rispetto all’acquisto di $ 4 miliardi dei Suns, risultando in una valutazione inferiore di $ 5 miliardi.

Eshpia, presidente e CEO di United Wholesale Mortgage, una società con sede nel Michigan, ha seguito le squadre NBA e NFL negli ultimi anni e alla fine ha raggiunto un accordo per possedere i Suns. Eshbia era un walk-on per il Michigan State e faceva parte della squadra del campionato nazionale degli Spartans 2000. È rimasto vicino all’allenatore della Hall of Fame Tom Izzo e in precedenza ha donato $ 32 milioni al programma di basket.

La vendita porrebbe fine al mandato di Sarver con i Suns, che risale al 2004, quando guidò un gruppo per acquistare la squadra per 401 milioni di dollari da Jerry Colangelo.

Due attuali membri del gruppo di proprietà dei Suns hanno detto a Baxter Holmes di ESPN di aver appreso martedì dell’imminente acquisto di Ishbia e di essere rimasti sorpresi dalla velocità del processo.

Un funzionario dell’investment banking che ha familiarità con il processo ha detto a ESPN che un acquirente particolarmente motivato – uno che l’università conosce – potrebbe accelerare notevolmente la vendita.

Jack Selby, amministratore delegato di Thiel Capital, e Jason Pressman, amministratore delegato di Shasta Ventures, hanno fatto un’offerta da 3 miliardi di dollari per Suns e Mercury. Hanno detto a Holmes di ESPN che l’offerta di Eshpia “era una notizia dell’ultima ora per noi”.

“Non abbiamo sentito nessuno coinvolto nel processo”, hanno detto Selby e Pressman a ESPN. “Se fossimo stati coinvolti, avremmo formato un grande gruppo”.

Sarver ha annunciato il 21 settembre che avrebbe venduto i Suns e il Mercury a metà settembre, poco dopo che l’NBA ha annunciato i risultati di un’indagine di 10 mesi sulla sua condotta come proprietario di maggioranza dei Suns.

L’NBA ha commissionato tale indagine, guidata dallo studio legale Wachtell Lipton con sede a New York, sulla scia di una storia ESPN del novembre 2021 che descriveva in dettaglio le accuse di razzismo e misoginia durante i 17 anni di Sarver come proprietario.

Come parte del rigore della lega, annunciato il 13 settembre, Sarver è stato multato di $ 10 milioni e sospeso per un anno, anche se la crescente indignazione lo ha portato ad annunciare che avrebbe venduto i Suns e il Mercury subito dopo.

Sarver ha contattato la banca d’investimento Moelis & Company per supervisionare la vendita e i banchieri d’investimento che in precedenza gestivano le vendite di franchise sportive professionistiche hanno detto a ESPN che si aspettano che il prezzo finale dell’accordo stabilisca un record.

A settembre, il vicepresidente esecutivo e chief financial officer di Suns Jim Pittman ha informato i dipendenti del team che una vendita completa del team potrebbe richiedere da sei a nove mesi, hanno detto all’epoca fonti del team, un programma che si estende alla stagione 2022-23.

Ma nelle ultime settimane, i dipendenti del team hanno riferito a ESPN che gruppi di potenziali offerenti sono stati visti visitare le strutture del team. Sarver possiede circa un terzo della franchigia, ma ha l’autorità come socio dirigente della squadra di vendere la squadra a titolo definitivo, hanno riferito fonti a ESPN.