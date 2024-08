Matthew Juden parla del commercio dei Patriots, della “disconnessione” che ha portato all’uscita – NBC Sports Boston

Matthew Juden e i New England Patriots non sono stati sulla stessa lunghezza d’onda quest’estate, con il risultato di uno scambio con gli Atlanta Falcons.

Due settimane dopo, Juden aveva animato conversazioni sul campo con l’allenatore Jerrod Mayo e i dirigenti Elliott Wolff e Matt Crowe. Uscire dagli allenamenti del campo di addestramento; ed esprimere pubblicamente la propria insoddisfazione per la propria situazione contrattuale; Mercoledì scorso i Patriots hanno scambiato la loro stella pass-rusher con i Falcons per una scelta del terzo round del 2025.

Mayo ha definito lo scambio vantaggioso per entrambe le parti, ma come si sente Juden a lasciare la sua casa nella NFL dopo più di tre stagioni?

“È stata dura, ma penso che sia qualcosa che l’organizzazione doveva fare”, ha detto Juden alla conduttrice Kayla Burton in un’intervista esclusiva su NBC Sports Boston. domenica sportiva, Come visto nel lettore video sopra. “È una decisione d’affari. Te l’ho detto, amico, adoro il gioco. È il business, quello che è. A volte è difficile e a volte non è quello che vuoi o ti aspetti.”

Juden, che guadagnerà 6,5 milioni di dollari nell’ultimo anno del suo contratto, è stato chiaro nel voler un nuovo accordo nel New England. Ma il nostro Bill Perry riferisce che c’era un “divario significativo” tra ciò che Juden stava cercando e ciò che i Patriots erano disposti a pagare.

Juden ha detto a Burton che lui e i Patriots non si sono incontrati di persona in questa offseason, cosa che secondo lui sarebbe stata utile per entrambe le parti trovare un terreno comune.

“Non lo so, mi sento come se non ci fossimo mai seduti e venuti al tavolo con me”, ha detto Juden. “Quindi penso che questo sia il punto più importante. Non sapevano dove fossi (e) noi non sapevamo dove fossero loro.

“Era sempre tramite SMS o telefonate. Non ci siamo mai seduti a parlarne. Penso che quella sia stata la disconnessione più grande.”

Juden ha detto di aver chiesto di incontrarsi con il front office per discutere il suo contratto, ma tali richieste sono state respinte.

“Certo che l’ho chiesto, ho inviato quei messaggi tramite i miei agenti, l’ho chiesto personalmente”, ha detto Juden. “Ma non è lì che ci eravamo fermati.”

Juden ha accumulato 28 licenziamenti nelle sue prime due stagioni con i Patriots nel 2021 e nel 2022, guadagnandosi anche la nomination al Pro Bowl. Tuttavia, ha subito un infortunio al bicipite nel 2023 che gli ha fatto saltare 13 partite, e i Patriots in ricostruzione sembrano aver optato per una futura scelta al draft invece di pagare l’attaccante 32enne nel New England.

Mentre Juden è entusiasta di un nuovo inizio ad Atlanta, ha bei ricordi di aver giocato per un’appassionata fanbase nel New England.

“Boston è collegata in tanti modi”, ha aggiunto Juden. “Tutti credono nello sport; tutti credono nello sport, e io l’ho abbracciato. È una città sportiva. È una città da titolo.

“Quindi, a tutti i fan là fuori con cui non uscirò più o che non mi vedrete quotidianamente, vi apprezzo per quello che avete fatto per la mia vita. Mi sono infortunato o quando non giocavo bene, oppure l’incoraggiamento che mi hai dato quando giocavo bene era in difesa.

“Nel bene e nel male, sono stato davvero abbracciato dalla comunità e abbracciato dalla comunità, e lo apprezzo.”

Aspetto L’intervista completa di Juden a Burton Nel video di YouTube qui sotto.