Matthew Morrison è stato nominato giudice “Quindi pensi di poter ballare”

Matteo Morrison non sarà “Se pensi di poter ballaregiudice dopo aver omesso di seguire i “protocolli di produzione della concorrenza”, diverso Assicurati.

L’ex star di “Glee” ha annunciato la sua uscita dalla competizione di ballo Fox, che ha debuttato il 18 maggio, in una dichiarazione rilasciata venerdì.

“Avere l’opportunità di essere un giudice di So You Think You Can Dance è stato un onore incredibile per me. Pertanto, sono estremamente dispiaciuto di informarti che lascerò lo spettacolo”, ha detto Morrison nella dichiarazione, dopo aver filmato l’audizione round per lo spettacolo e completando la selezione dei 12 finalisti. , non ho seguito i protocolli di produzione del concorso, il che mi ha impedito di giudicare la competizione in modo equo. “Non posso scusarmi abbastanza con tutti i soggetti coinvolti e guarderò insieme a tutti voi per quello che so sarà essere una delle stagioni migliori di sempre”.

Non è chiaro esattamente quali “protocolli di produzione competitivi” abbiano portato all’uscita di Morrison. Dal momento che lo spettacolo ha già iniziato a trasmettere la sua diciassettesima stagione, Morrison apparirà ancora in quattro episodi.

Kan Morrison dichiarato giudice Nello show di aprile, insieme a JoJo Siwa, Twitch e il conduttore di ritorno Cat Deeley. Morrison, Siwa e Twitch hanno sostituito i relatori Nigel Lithjoy, Mary Murphy e Lorraine Gibson per la nuova stagione.

“So You Think You Can Dance” proviene da 19 Entertainment e MRC di Industrial Media ed è prodotto dal coautore Nigel Lythgoe, Jeff Thacker, Rosie Seitchik, Eli Holzman e Aaron Saidman per conto di 19 Entertainment.