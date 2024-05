Maya Rudolph è la “mamma” definitiva nel monologo di apertura di SNL

CNN

Maya Rodolfo Ha “ucciso” il suo monologo di apertura questo fine settimana quando è tornata al 30 Rock’s Studio 8H per ospitare “Saturday Night Live” a New York City.

Il cast di “SNL”, ospite per la terza volta sabato, è uscito per salutare il pubblico dopo un delizioso open-freddo durante il quale il cast ha accolto sul palco le loro madri nella vita reale per raccontare barzellette in loro onore. festa della mamma.

Dopo che Rudolph ha detto quanto fosse onorata di ospitare l’episodio della Festa della Mamma e ha menzionato i suoi quattro figli, i membri del cast Bowen Yang e Sarah Sherman sono usciti per celebrare il suo ritorno sul palco di “SNL”.

Allora Yang disse: “Ma Maya, guarda, tu non sei solo una madre, lo sei la mamma“.

Sherman acconsentì, definendo Rudolph una “leggenda dei 30 Rock”.

Con l’aiuto di Kenan Thompson, il monologo è stato poi trasformato nella sua versione di Ball, come in Ball from the Ball. La cultura dancehall degli anni ’80 a New York Cityin cui Thompson presentava Rudolph come “la matriarca della famiglia Rockefeller”.

Quando la telecamera è tornata sulla star di “Bridesmaids”, indossava un body nero attillato con accenti metallici, circondata da ballerini che indossavano tutti i tipi di fronzoli mentre il gruppo entrava di moda e Rudolph iniziava una canzone rap sull’essere la “mamma” di tutti. ” “.

“È la festa della mamma, tutti quanti. Oggi celebriamo tutti i tipi di madri”, ha detto Rudolph, “matrigne, madrine, matrigne, mamme danzanti, ottomemi…”

Poi Chloe Fineman si avvicinò, tenendo in braccio un cagnolino, e chiese: “E le mamme dei cani?”

“E loro? Mio caro, quello non è un cane. È una cagna,” rispose freddamente Rudolph.

Il rap esilarante era ovunque, menzionando alcune famose scenette e personaggi “SNL” come Coneheads e Mary Katherine Gallagher – così come alcune delle sue leggendarie imitazioni di persone come Donatella Versace. Ha anche inserito alcune citazioni classiche della mamma, come: “Ribalterò anche questa macchina se non smetti di picchiare tua sorella”.

Rudolph è stato membro del cast di “Saturday Night Live” dal 2000 al 2007. Da allora è apparsa spesso negli schizzi. Più recentemente a dicembre, quando si è unita alle colleghe Kate McKinnon e Kristen Wiig nello show Parodia spavalda di Oppa. In precedenza ha ospitato lo spettacolo nel 2012 e nel 2021.

Vampire Weekend è stato l’ospite musicale questo fine settimana nell’episodio di Rudolph. Il prossimo fine settimana ci sarà l’episodio finale della stagione 49 di “Saturday Night Live”. Presentano Jake Gyllenhaal e Sabrina Carpenter prestazione. In autunno la Galleria celebrerà il suo cinquantesimo anniversario.