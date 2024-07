McDonald’s sta riconsiderando il suo menu dopo che le vendite sono diminuite per la prima volta in quattro anni

Ricevi la nostra e-mail gratuita Morning Headlines per ricevere notizie dai nostri giornalisti in tutto il mondo Iscriviti per ricevere le nostre e-mail gratuite sui titoli del mattino

McDonald’s è pronto a cambiare la sua strategia di prezzo in un contesto di vendite in calo, con i dirigenti che suggeriscono un importante cambiamento nei suoi menu nel prossimo futuro.

Il colosso del fast food ha registrato un calo delle vendite dell’1% da aprile a giugno nelle filiali aperte da almeno un anno. Questa è la prima volta che le vendite dell’azienda diminuiscono dopo la pandemia.

Dall’inizio dell’anno le catene di ristoranti propongono offerte scontate nel tentativo di riconquistare i clienti consapevoli dell’aumento dei costi. Tuttavia, i capi indicano che potrebbero essere necessari ulteriori cambiamenti.

“A partire dall’anno scorso, abbiamo messo in guardia da un consumatore più discriminante, soprattutto tra le famiglie a basso reddito – e con il progredire di quest’anno, queste pressioni si sono approfondite e ampliate”, ha detto Chris Kempczinski, CEO di McDonald’s, in una teleconferenza con gli investitori.

“I consumatori ci vedono ancora come leader in termini di valore rispetto ai nostri principali concorrenti, ma è chiaro che il nostro divario di valore si è ridotto di recente”, ha affermato Kempczinski in una dichiarazione sugli ultimi dati. “Stiamo lavorando per risolvere questo problema a un ritmo rapido.”

McDonald’s potrebbe ripristinare definitivamente le offerte sui pasti preferiti dai fan in un contesto di vendite in calo (Jonathan Brady/PA) ( Filo PA )

Ma il CEO ammette che le vendite probabilmente rimarranno basse anche nei prossimi trimestri. Per contrastare questo problema, l’azienda sta rivedendo in modo completo i suoi prezzi e fa affidamento su “pasti di valore” scontati.

L’azienda punta su successi come l’Happy Meal da $ 5 negli Stati Uniti e un’offerta nel Regno Unito in cui i clienti possono ottenere tre articoli per £ 3. Entrambi gli spettacoli sono stati prolungati per tutta l’estate, con il ritorno nel Regno Unito il 31 luglio per quattro settimane – e questi rapporti suggeriscono che potrebbero continuare.

A gennaio, Kempinski si era lamentato anche del “significativo impatto economico” causato dal conflitto tra Israele e Gaza, con molti clienti che avevano deciso di boicottare i ristoranti di McDonald’s a causa del suo presunto sostegno a Israele.

I dirigenti hanno risposto alla mossa di aprile riacquistando tutti i ristoranti israeliani McDonald’s, ma continuano ad operare nel paese. Un portavoce di McDonald’s ha detto che il boicottaggio è stato “frustrante e infondato”, e Kempczinski ha aggiunto: “In ogni paese in cui operiamo, compresi quelli musulmani, McDonald’s è orgogliosamente rappresentata dai proprietari e dagli operatori di ristoranti locali”.

“Finché questa guerra continua… non ci aspettiamo di vedere alcun miglioramento tangibile”.