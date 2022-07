Medaglie Fields in matematica vinte da quattro sotto i 40 anni

a lui attribuito… Ruth Frimson/The New York Times

La maggior parte dei grandi matematici ha scoperto questo argomento da giovani e spesso eccellono nelle competizioni internazionali.

Al contrario, la matematica era un punto debole per June Huh, nata in California e cresciuta in Corea del Sud. “Ero bravo nella maggior parte delle materie tranne che in matematica”, ha detto. “La matematica era in media molto mediocre, il che significa che in alcuni test mi sono comportato abbastanza bene, ma in altri ho quasi fallito”.

Da adolescente, il dottor Huh voleva diventare un poeta e ha trascorso due anni dopo il liceo inseguendo questa ricerca creativa. Ma nessuno dei suoi scritti fu mai pubblicato. Quando ha frequentato la Seoul National University, ha studiato fisica e astronomia e ha considerato una carriera come giornalista scientifico.

Guardando indietro, riconosce lampi di intuizione matematica. Alle scuole medie negli anni ’90, stava giocando a un gioco per computer, “The 11th Hour”. Il gioco prevedeva un puzzle di quattro cavalieri, due dei quali neri e due bianchi, posti su una scacchiera stranamente piccola.

Il compito era quello di scambiare le posizioni dei cavalieri bianchi e neri. Trascorse più di una settimana a cadere prima di rendersi conto che la chiave era trovare le caselle in cui i cavalieri potevano spostarsi. Il puzzle degli scacchi può essere riformulato come un grafico in cui ogni cavaliere può spostarsi in uno spazio adiacente non occupato e la soluzione può essere vista più facilmente.

Riformulare i problemi di matematica semplificandoli e traducendoli in un modo che renda più chiara la soluzione è stata la chiave di molte delle scoperte. “Le due formule sono logicamente indistinguibili, ma la nostra intuizione funziona solo in una di esse”, ha detto il dottor Huh.

READ Le azioni scendono tra i timori del blocco di Pechino, il dollaro brilla con aumenti dei tassi di interesse all'orizzonte Puzzle di pensiero matematico Puzzle di pensiero matematico qui Puzzle battere Jun eh: New York Times Obiettivo: I cavalieri bianchi e neri si scambiano le posizioni. → Puzzle di pensiero matematico Molti giocatori inciampano attraverso tentativi ed errori alla ricerca di uno schema. Questo è ciò che ha fatto il dottor Huo, e Avrebbe potuto arrendersi Dopo centinaia di tentativi. Poi si rese conto che la tavola a forma unica e i movimenti dei cavalieri a forma di L erano irrilevanti. Ciò che conta sono le relazioni tra i quadrati. parafrasare un problema in Qualcosa di più facile da capire Spesso è una chiave per i matematici fare scoperte. Puzzle di pensiero matematico Abbiamo invitato Numerazione quadrata così possiamo rintracciarlo. New York Times Puzzle di pensiero matematico raccomando Cavaliere sul quadrato 1. Può spostarsi solo nella casella 5 mentre il cavallo con il numero 5 può spostarsi in 1 o 7. New York Times Puzzle di pensiero matematico Questo potrebbe essere rappresentato come un diagramma di rete Ciò che i matematici chiamano grafo. Le linee indicano che il ciclista può scorrere tra le caselle 1 e 5 e tra le caselle 5 e 7. New York Times Puzzle di pensiero matematico Espandi questa analisi per includere una scacchiera a forma singola Questo grafico viene prodotto: New York Times Ora possiamo mettere i fantini su questo grafico, i fantini bianchi negli spazi 1 e 5 e i fantini neri in 7 e 9. Puzzle di pensiero matematico Il problema è ancora lo scambio di posizioni dei cavalieri bianchi e neri. Per ogni movimento, il ciclista può scivolare in un nodo vuoto adiacente. La versione rielaborata è Molto più facile da scoprire. Ecco una risposta: READ Il ministero della Difesa britannico ha affermato che la Russia probabilmente ha perso un terzo delle sue forze di combattimento in Ucraina Puzzle di pensiero matematico Usa il grafico con Nodi numerati come un anello della mascellapoi troviamo i movimenti sulla tavola originale. Puzzle di pensiero matematico Ruth Frimson/The New York Times Presentando lo stesso puzzle in questo modo nuovo, che rivela meglio l’essenza del problema, Improvvisamente la soluzione era chiaradisse il dottor Huo. “Mi ha fatto pensare a cosa significa capire qualcosa.” Articolo 1 di 9 1 di 9 1 di 9

Ha scoperto di nuovo la matematica solo nel suo ultimo anno di college, quando aveva 23 anni. Quell’anno, Hisuki Hironaka, il matematico giapponese che vinse la Medaglia Fields nel 1970, era professore in visita alla Seoul National University.

Il dottor Hironaka stava tenendo un corso di geometria algebrica e il dottor Huh ha frequentato, molto prima di ricevere il dottorato, pensando di poter scrivere un saggio sul dottor Hironaka. “È come una stella nella maggior parte dell’Asia orientale”, ha detto il dottor Huh del dottor Hironaka.

Il Dr. Huh ha detto che il corso inizialmente ha attratto più di 100 studenti. Ma presto la maggior parte degli studenti ha trovato il materiale incomprensibile e ha abbandonato la classe. Il dottor Huo ha continuato.

“Dopo tipo tre conferenze, eravamo tipo cinque”, ha detto.

Il dottor Huo iniziò a pranzare con il dottor Hironaka per discutere di matematica.

“Parlava principalmente con me”, ha detto il dottor Huh, “e il mio obiettivo era fingere di capire qualcosa e rispondere nel modo giusto in modo che la conversazione continuasse. È stato un compito difficile perché non sapevo davvero cosa stava succedendo.”

Il dottor Huh si è laureato e ha iniziato a lavorare al suo master con il dottor Hironaka. Nel 2009, quando il dottor Huh ha fatto domanda in una dozzina di migliori scuole negli Stati Uniti per il suo dottorato di ricerca.

“Ero abbastanza fiducioso che, nonostante tutti i corsi di matematica falliti nella mia trascrizione universitaria, avevo ricevuto una lettera entusiasta da un medaglia Fields, quindi sarei stato accettato da molte scuole di specializzazione”.

Tutti tranne uno lo rifiutarono: l’Università dell’Illinois Urbana-Champaign lo mise in lista d’attesa prima di accettarlo finalmente.

“Sono state settimane molto interessanti”, ha detto il dottor Huh.

In Illinois iniziò un lavoro che lo portò alla ribalta nel campo delle combinazioni, il campo della matematica che quantifica il numero di modi in cui le cose possono essere mescolate. A prima vista, sembra di giocare con Tinker Toys.

Pensa a un triangolo, un semplice oggetto geometrico – quello che i matematici chiamano grafo – con tre bordi e tre vertici dove i bordi si incontrano.

Si può quindi iniziare a porre domande del tipo, dato un dato numero di colori, in quanti modi ci sono per colorare i vertici poiché nessuno di essi può essere dello stesso colore? L’espressione matematica che dà la risposta è chiamata polinomio cromatico.

Polinomi cromatici più complessi possono essere scritti per oggetti geometrici più complessi.

Usando gli strumenti del suo lavoro con il dottor Hironaka, il dottor Ho ha dimostrato la congettura di Reed, che descriveva le proprietà matematiche di questi modificatori di confine cromatici.

Nel 2015, il dottor Huh, insieme a Eric Katz della Ohio State University e Karim Adepracito dell’Università Ebraica di Gerusalemme, ha dimostrato la teoria di Rota, che coinvolgeva oggetti combinatori più astratti noti come matroidi piuttosto che triangoli e altri grafici.

Per i matroidi, esiste un altro gruppo di polinomi, che mostrano un comportamento simile ai polinomi cromatici.

La loro dimostrazione è stata inserita in un pezzo mistico della geometria algebrica noto come teorema di Hodge, dal nome di William Vallance Douglas Hodge, un matematico britannico.

Ma ciò che Hodge ha sviluppato “era solo un esempio di questa misteriosa e universale manifestazione dello stesso modello in tutte le discipline matematiche”, ha detto il dottor Huh. “La verità è che noi, anche i massimi esperti in questo campo, non sappiamo davvero cosa sia”.