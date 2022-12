Meghan fa eco a Boston Look di Gates ai NYC Awards poche ore prima della messa in onda del documentario Netflix – Ultime notizie

Nuovo trailer di Harry e Meghan

Meghan Markle ha fatto eco al look di Kate a Boston mentre lei e Harry hanno partecipato ai Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Awards del 2022 a New York martedì sera.

Secondo Voga, Meghan Markle ha scelto un abito bianco di Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton.

La rivista di moda afferma che è la prima volta che Meghan indossa l’etichetta francese in un evento pubblico di alto profilo. Meghan ha anche indossato un anello con acquamarina della collezione personale della principessa Diana, che ha indossato anche il giorno del suo matrimonio.

Il duca e la duchessa del Sussex, che hanno viaggiato in jet privato dalla loro casa in California, sono stati visti arrivare in città lunedì prima della premiazione.

Sono stati premiati alla Fiera di Manhattan insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e alla defunta stella dell’NBA Bill Russell per il loro lavoro “proteggendo e promuovendo l’uguaglianza, la giustizia e i diritti umani”.

La visita della coppia reale arriva pochi giorni prima della premiere del tanto atteso documentario Netflix. Harry e Meghan Per essere rilasciati, i primi tre episodi usciranno giovedì 8 dicembre. Tre episodi aggiuntivi verranno rilasciati giovedì 15 dicembre.

