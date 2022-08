Meghan Markle dice che il principe Harry ha “perso” il padre del principe Carlo

Meghan Markle ha dichiarato in una nuova sorprendente intervista che il principe Harry ha “perso” suo padre, il principe Carlo, dopo aver lasciato la famiglia reale.

La duchessa del Sussex, 41 anni, ha sollevato il rapporto teso di suo marito con suo padre quando le è stato chiesto della sua faida con suo padre, Thomas Markle.

Harry mi ha detto: ‘Ho perso mio padre nel processo. “Non deve essere lo stesso per loro come lo è stato per me, ma questa è una sua decisione”. Rivista di storie di New York in Profilo ampio Inserito lunedì.

Quando gli è stato chiesto se c’era spazio per creare un ponte con le loro famiglie, Markle ha risposto: “Penso che il perdono sia davvero importante. Ci vuole molta energia per non perdonare. Ma ci vuole molto sforzo per perdonare. Mi sono davvero impegnato attivamente , soprattutto sapendo che posso dire qualsiasi cosa”.

La relazione di Harry con suo fratello, il principe William e papà Charles, è tesa da anni. AFP tramite Getty Images

Una fonte dice in esclusiva a Page Six che Markle in realtà intendeva dire che non voleva che Harry, 37 anni, perdesse suo padre.

Un importante insider reale aggiunge: “Non sono a conoscenza del fatto che Harry si sia separato da suo padre. Charles ha dato milioni a Harry e Meghan quando hanno lasciato il Regno Unito”.

“In questo momento, l’intera famiglia è a Balmoral e sono sicuro che sono inorriditi da questa intervista”.

“Sono sicuro che sono terrorizzati in questa intervista”, ha detto una fonte a Page Six. Getty Images

Durante l’intervista della coppia del marzo 2021 con Oprah Winfrey, Harry ha detto che Charles, 73 anni, “ha smesso di mangiare”. [his] Chiama “riguardo ai colloqui sull’abbandono del suo ruolo di membro lavoratore della famiglia reale.

Ha anche affermato che i membri della famiglia reale “mi hanno effettivamente interrotto finanziariamente” dopo la Megxit nel gennaio 2020, sostenendo che suo padre e suo fratello, il principe William, erano “intrappolati” nei loro ruoli. (lui è Pensa di avere ancora un buon rapporto con William.)

Tuttavia, nel giugno 2021, un portavoce di Clarence House ha affermato che Charles aveva messo da parte “una somma significativa per sostenere” i Sussex durante la transizione della coppia verso l’indipendenza finanziaria. Il portavoce ha affermato che i finanziamenti sono stati interrotti nell’estate del 2020.

I Sussex hanno avuto un rapporto migliore con Charles qui nel 2018 prima della loro uscita reale. TheImageDirect.com

L’intervista arriva quando Harry e William, 40 anni, celebrano il 25° anniversario della morte della madre, la principessa Diana.

Ci ha detto Harry L’attesissimo libro di memorie sarà rimandato al 2023 Discute se una serie di “bombe della verità” sulla sua famiglia debba essere inclusa nel libro.

Parlando a The Cut di come lui e Markle gestiscono Archewell insieme da un ufficio a casa condiviso, Harry ha detto: “La maggior parte delle persone che conosco e molti nella mia famiglia, non sono in grado di lavorare e vivere insieme. È davvero strano perché sembra molta pressione. Sembra naturale e naturale”.

Sussex Ritorno nel Regno Unito La prossima settimana per una serie di eventi di beneficenza. Si recheranno anche in Germania per l’inizio degli Invictus Games del prossimo anno a Dusseldorf.

Come abbiamo rivelato, Non visiteranno la regina Elisabetta II a Balmoral – Nonostante le notizie siano state invitate.