Meghan Markle e il principe Harry saltano il pranzo, fischiati all’evento del Giubileo

Il principe Harry e Meghan Markle sono nel Regno Unito per il giubileo di platino della regina Elisabetta.

La coppia ha saltato il pranzo dopo la Messa del Ringraziamento nella Cattedrale di St Paul.

Sono stati fischiati mentre se ne andavano e si sedevano lontano dal principe William e Kate Middleton.

Caricamento in corso Qualcosa si sta caricando.

Il principe Harry e Meghan Markle non ricevono un caloroso benvenuto nel Regno Unito.

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono tornati nel Regno Unito per la Regina Elisabetta II Giubileo di platino Celebrazioni per il 70° anniversario della sua ascesa al trono britannico.

Venerdì, Harry e Markle hanno partecipato al National Thanksgiving Service presso la Cattedrale di St Paul come parte dei festeggiamenti. la regina Si è ritirato dalla partecipazione al servizio di giovedì Dopo aver provato un po’ di “fastidio”, secondo una dichiarazione di Buckingham Palace.

Al servizio di Harry e Markle Prima apparizione pubblica Con la famiglia reale entro due anni dopo aver fatto un passo indietro come membri anziani della monarchia e essersi trasferiti negli Stati Uniti. Sono arrivati ​​nel Regno Unito con i loro due figli, Archie e Lily, mercoledì, Secondo Vanity Fair.



Il Duca e la Duchessa di Sussex arrivano per un servizio di ringraziamento presso la Cattedrale di St Paul il secondo giorno delle celebrazioni del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II.

Aaron Chun/PA ​​Immagini tramite Getty Images







che essi Partecipa a Trooping the Colour giovedì Ma hanno salutato i fan sul balcone con i membri anziani della famiglia reale.

Sembra che il loro ritorno a un evento reale ufficiale non abbia incontrato una reazione positiva, come a Pubblicato dal New York Post La folla fischia il Duca e la Duchessa mentre lasciano il servizio del Ringraziamento.

The Mirror ha riferito che la coppia ha saltato un pranzo reale dopo il servizio.

Harry e Markle sembravano essere gli stessi Lontano dal principe William e Kate Middleton durante l’evento. Apparentemente non parlavano in servizio nonostante fossero nella stessa stanza.



Harry e Markle sono arrivati ​​per un servizio di ringraziamento per celebrare il giubileo di platino della regina.

Toby Melville – WPA Pool / Getty Images







Da anni circolano voci che ci sia un Disaccordo nella relazione tra Harry e Williame nella bomba del Sussex Intervista a Oprah Winfrey l’anno scorso, Markle ha detto che Middleton l’ha fatta piangere durante la settimana del suo matrimonio.

I rappresentanti del duca e della duchessa del Sussex non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Insider.