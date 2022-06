Meghan Markle riferisce di bullismo sepolto nel palazzo ed è “terrorizzata di disturbare o provocare Harry e Meghan”

il mio re La newsletter del Daily Beast per tutto ciò che riguarda la famiglia reale e la famiglia reale. Sottoscrizione qui Per riceverlo nella tua casella di posta ogni domenica.

Disputa sulle accuse che Meghan Markle Bullizzata dallo staff quando era un membro lavoratore della famiglia reale – che Meghan all’epoca negò con veemenza come una “campagna di calunnia” – è scivolata in una farsa giovedì, dopo che Buckingham Palace ha confermato le voci che non avrebbe pubblicato un rapporto che gli è costato un importante, non permettendo a nessuno che ha fornito prove di La relazione è stata rivista, e non vengono annunciate modifiche alla politica delle risorse umane nel palazzo a seguito della relazione.

Una fonte ha affermato che il palazzo non avrebbe fornito ulteriori commenti, ma ha detto al Daily Beast: “Le raccomandazioni verranno portate avanti”, aggiungendo: “Le lezioni sono state apprese”.

il Palazzo Raccontare telegrafo Stavano stendendo un velo di segretezza per proteggere “la segretezza” di, tra gli altri, coloro che hanno fornito prove nel rapporto, ma giovedì era diffuso il sospetto che il palazzo stesse effettivamente agendo per Evita di inimicarti Harry e Meghan.

La coppia ha ancora il potenziale per fare enormi danni alla reputazione della famiglia reale. Harry ha un libro di memorie che uscirà in autunno ed è stato visto con Oprah Winfrey negli ultimi giorni, suscitando timori che la coppia possa pianificare un’altra sessione.

Le accuse di bullismo sono state fatte da Meghan e Harry Il direttore delle comunicazioni Jason Knauf nel 2018, scrivendo al loro segretario privato, ha affermato un comportamento “completamente inaccettabile” e ha affermato che “la duchessa è stata in grado di intimidire due aree protette fuori casa nell’ultimo anno”.

Tuttavia, le affermazioni sono apparse solo in volte Giorni prima della grande intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, hanno accusato di razzismo un membro della famiglia reale. La mossa è stata ampiamente vista come una “discarica di Obo” dal palazzo volta a mitigare o distrarre dall’impatto. Le scoperte di Harry e Meghan.

La coppia ha negato le accuse, dicendo che Meghan era “rattristata dal recente attacco al suo personaggio, in particolare come qualcuno che è stato bersaglio di bullismo”.

Buckingham Palace ha promesso di indagare sulle accuse, ma… mail giornaliera I rapporti indicano che in un briefing di mercoledì sul rapporto finanziario annuale reale, è stato rivelato che i risultati non sarebbero mai stati pubblicati, con il cosiddetto padrone della borsa reale, Sir Michael Stephens, che ha detto dell’indagine: “Non c’è nulla di questo nel rapporto. Come abbiamo detto l’anno scorso, questo lavoro è stato svolto privatamente e il denaro della sovvenzione sovrana non è stato speso per esso”.

Il Posta Egli ha detto Che i dipendenti che hanno preso parte alle indagini “hanno recentemente scoperto che era finita” e “non sarebbero stati informati dei risultati delle indagini”.

Una fonte ha detto Posta: “Dato che coloro che hanno partecipato lo hanno fatto con grande rischio personale e reputazionale per se stessi, il fatto che non siano stati nemmeno informati delle loro scoperte è incomprensibile. Sono sicuro che sarebbero profondamente preoccupati, ma forse non lo sarebbero completamente sorpreso da come gestire le cose. La famiglia sembra essere terrorizzata dall’idea di molestare o provocare Harry e Meghan.”

La divulgazione della sepoltura dell’inchiesta è apparsa con la pubblicazione del rapporto annuale della Sovereign Grant. Ha mostrato che la spesa annuale totale della regina è aumentata del 17% a 102,4 milioni di sterline (122 milioni di dollari) durante il 2021/22 e che il budget per la manutenzione della proprietà è aumentato di 14,4 milioni di sterline (17,26 milioni di dollari) a 63,9 milioni di sterline (76,2 milioni di dollari). ), guidato in gran parte da ampi lavori di ristrutturazione a Buckingham Palace.