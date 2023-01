Mercati dell’Asia-Pacifico, verbali della Fed, inflazione, PMI, vendite al dettaglio di Singapore, servizi Caixin

La Federal Reserve ha pubblicato i verbali della riunione del 13-14 dicembre che indicavano che i funzionari della banca centrale si aspettavano che i tassi rimanessero più alti “a volte.”

“I partecipanti hanno generalmente osservato che l’orientamento politico accomodante dovrebbe essere mantenuto fino a quando i dati in arrivo non forniranno la certezza che l’inflazione sia su un percorso discendente continuo al 2%, il che potrebbe richiedere del tempo”, afferma il sommario della riunione. “In considerazione di livelli di inflazione persistenti e inaccettabilmente elevati, molti partecipanti hanno messo in guardia contro un allentamento prematuro della politica monetaria a causa dell’esperienza storica”.

“Molti partecipanti hanno sottolineato che è importante comunicare chiaramente che il rallentamento degli aumenti dei tassi è o un segnale di un indebolimento dell’impegno del Comitato per raggiungere il suo obiettivo di stabilità dei prezzi o un giudizio che l’inflazione è già su un percorso discendente continuo”, il minuti detto.

-Jeff Cox