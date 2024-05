Mercato azionario oggi: le azioni asiatiche diminuiscono dopo una sessione post-festiva contrastata a Wall Street

TOKYO (AP) – Le azioni asiatiche sono state per lo più in ribasso mercoledì dopo una sessione mista a Wall Street dopo un fine settimana di tre giorni.

Le azioni sono scese a Tokyo, Seul, Sydney e Hong Kong, ma sono aumentate a Shanghai. I mercati della Cina continentale sono cresciuti grazie alle misure adottate dalle amministrazioni cittadine cinesi per sostenere il mercato immobiliare.

Anche i prezzi del petrolio sono aumentati.

L’indice giapponese Nikkei 225 è sceso dello 0,4% nelle prime contrattazioni a 38.695,05. L’indice australiano S&P/ASX 200 è sceso dell’1,0% a 7.688,60 punti. L’indice Kospi della Corea del Sud ha perso lo 0,9% a 2.698,43 punti. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell’1,1% a 18.611,59, mentre l’indice composito di Shanghai è salito dello 0,4% a 3.123,00.

A Wall Street, la maggior parte delle azioni statunitensi è scesa nella tranquilla giornata di negoziazione di martedì, dopo che i rendimenti obbligazionari sono aumentati.

Quasi tre titoli S&P 500 su quattro sono crollati, ma la forza di una manciata di grandi titoli tecnologici ad alto impatto ha aiutato l’indice a resistere nel complesso. È aumentato di 1,32, o meno dello 0,1%, a 5.306,04.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,6% a 38.852,86 punti. L’indice Nasdaq Composite ha beneficiato della forza dei titoli tecnologici, salendo dello 0,6% a 17.019,88 e incrementando i suoi guadagni. Ultimo massimo storico Ambientato venerdì.

Nvidia ha aperto la strada ed è balzata del 7% per consolidare i suoi guadagni I guadagni per l’anno finora sono enormi 130%. Sta ancora cavalcando l’onda creata dal suo ultimo lavoro Rapporto sui profitti dell’esplosione dalla scorsa settimana, dissipando alcuni timori secondo cui la frenesia di Wall Street nei confronti della tecnologia AI ha gonfiato aspettative e prezzi oltre livelli ragionevoli.

US Cellular è cresciuta del 12,2% dopo che T-Mobile ha dichiarato che lo avrebbe fatto Acquisto della quasi totalità dell’azienda. L’accordo ha un valore di 4,4 miliardi di dollari e comprende fino a 2 miliardi di dollari di debito presunto. Le azioni T-Mobile USA sono aumentate dello 0,8%.

Le azioni di GameStop sono balzate del 25,2% dopo aver dichiarato di aver raccolto 933,4 milioni di dollari in contanti attraverso una vendita di azioni precedentemente annunciata. La società, il cui prezzo delle azioni spesso Si è mosso maggiormente sull’entusiasmo degli investitori La società ha affermato che potrebbe utilizzare la liquidità per acquisizioni, investimenti o altri scopi aziendali generali, al di là di qualsiasi cambiamento nelle sue prospettive di utili.

Gli investitori si stanno sistemando a Wall Street dopo un lungo fine settimana. Altro da Seth Sottile di AP.

Hanno contribuito a compensare il calo dei titoli sanitari, che hanno subito alcune delle maggiori perdite a Wall Street. Le azioni Moderna sono scese dell’8%, le azioni Merck sono scese del 2,6% e le azioni Vertex Pharmaceuticals sono scese del 2,2%.

Anche la maggior parte degli altri titoli a Wall Street sono crollati, gravati da un modesto aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Rendimenti più elevati possono aiutare a rendere più costosi i pagamenti su qualsiasi cosa, dai mutui alle carte di credito, e tendono a esercitare una pressione al ribasso sull’economia.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,54% dal 4,47% di venerdì scorso. Era più basso in mattinata, ma sta iniziando a ridurre le perdite dopo che un rapporto a sorpresa ha mostrato fiducia negli Stati Uniti I consumatori si stanno rafforzando. Gli economisti si aspettavano un calo della fiducia.

La forte spesa dei consumatori americani è stata una delle ragioni principali per cui l’economia è stata in grado di sfidare le aspettative di recessione, almeno finora, ma alcuni… Cominciano ad apparire delle crepe. Famiglie a basso reddito In particolare, ha cominciato a crollare sotto la pressione di un’inflazione ancora elevata.

La Fed ha mantenuto il tasso dei fondi federali al livello più alto degli ultimi due decenni, nella speranza di inasprire l’economia e i prezzi degli investimenti in modo da controllare completamente l’elevata inflazione. Se i tassi di interesse vengono lasciati troppo alti per troppo tempo, ciò potrebbe paralizzare il mercato del lavoro e l’economia in generale. Ma un taglio anticipato dei tassi di interesse potrebbe consentire all’inflazione di accelerare nuovamente e infliggere maggiori sofferenze alle famiglie americane.

Questa settimana include diversi rapporti che potrebbero influenzare il pensiero della Fed, oltre al rapporto di martedì sulla fiducia dei consumatori.

Il momento clou arriverà probabilmente venerdì, quando il governo pubblicherà il suo ultimo rapporto mensile sulla spesa delle famiglie e sul reddito da loro guadagnato. Comprenderà anche la misura dell’inflazione di aprile che la Fed preferisce utilizzare.

Nel commercio energetico, il prezzo del greggio standard statunitense è aumentato di 26 centesimi a 80,09 dollari al barile. Il greggio Brent, lo standard internazionale, è aumentato di 18 centesimi a 84,40 dollari al barile.

Nel commercio valutario, il dollaro USA è salito a 157,22 yen giapponesi da 157,12 yen. Il prezzo dell’euro ha raggiunto 1,0850 dollari, in calo da 1,0857 dollari.

Ha contribuito Stan Choi, scrittore di AP Business.