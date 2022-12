Mercoledì è diventata la terza serie TV in lingua inglese più popolare di tutti i tempi di Netflix

La nuova serie del mercoledì di Jenna Ortega continua a dominare le classifiche di Netflix.

La serie soprannaturale è diventata la terza serie televisiva in lingua inglese più popolare di tutti i tempi, secondo il Limite.

Wednesday Now ha accumulato 752,52 milioni di ore di visualizzazione dal suo debutto il 23 novembre ed è stato guardato in circa 115 milioni di famiglie.

Vai per l’oro! Mercoledì è diventata la terza serie televisiva in lingua inglese più popolare di tutti i tempi

Gli unici due spettacoli classificati sopra mercoledì sono Stranger Things 2 e DAHMER: Monster – The Jeffrey Dahmer Story.

Il dramma sudcoreano Squid Game rimane la serie Netflix più popolare di tutti i tempi.

Mercoledì ha battuto i record da quando ha debuttato sulla piattaforma il mese scorso.

La serie ha detenuto il record per la maggior parte delle ore guardate in una settimana per una serie in lingua inglese alla fine del mese scorso, con un totale di 341,23 milioni di ore guardate in una sola settimana dalla sua prima.

Scritto! Mercoledì ha battuto i record da quando ha debuttato sulla piattaforma il mese scorso

Ha raccolto 411,29 milioni di spettatori in più dall’annuncio di questo risultato.

Gli ultimi dati mostrano che mercoledì ha battuto il record stabilito la scorsa settimana per la maggior parte delle ore guardate in una sola settimana per un programma inglese. Rimane il numero uno in quella lista.

La nuova serie Netflix di mercoledì vede Jenna nei panni del personaggio della famiglia Addams, un ruolo precedentemente abitato da Christina Ricci.

Magico: Jenna Ortega interpreta mercoledì il personaggio della Famiglia Addams nella nuova serie

Spettacoli di successo: gli unici due spettacoli classificati sopra mercoledì sono Stranger Things 2 e DAHMER: Monster – The Jeffrey Dahmer Story

In una recente intervista, Jenna ha rivelato di non aver mai chiesto consiglio a Christina su come interpretare il personaggio.

“Il nostro spettacolo ha superpoteri, emarginati e malvagi pellegrini fantasma”, ha detto Jenna. Notizie Mtv Intervista con la co-protagonista Emma Myers, che interpreta la sua compagna di stanza, Enid.

“Penso quando.” [Christina] Era sul set, nessuno di noi ha detto la parola “mercoledì” una volta all’altro, ha spiegato Jenna.

“Non credo che volesse intralciare la mia esibizione e mi sento come se fosse prepotente”, ha detto, aggiungendo: “Sono due persone completamente diverse, mercoledì”.

a fuoco! Il dramma sudcoreano Squid Game rimane la serie Netflix più popolare di tutti i tempi

Christina ha continuato a fare una serie di progetti nei tre decenni trascorsi da quando ha suonato mercoledì e Jenna ha detto che non pensava che sarebbe stato educato sollevare l’argomento.

“Mi sentivo come se non volessi parlare di qualcosa che ho fatto 30 anni fa.”

“Per amor mio… non volevo rubarmela e non volevo essere troppo simile a lei.”

Costellato di stelle: Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán si sono esibiti mercoledì sera con i suoi genitori, Morticia Addams e Gomez Addams

Lo spettacolo trasmesso è un thriller poliziesco ambientato alla Nevermore Academy, un collegio per emarginati come sirene, lupi mannari e gorgoni.

Wednesday viene mandata lì contro la sua volontà e finisce per cercare di risolvere una serie di omicidi avvenuti nei pressi della scuola.

Christina interpreta un membro della facoltà e una mamma casalinga nel dormitorio da mercoledì.

A condividere il piccolo schermo con Gina e Christina ci sono Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán nei panni di Morticia e Gomez Addams. Gwendolyn Christie interpreta l’amante di Nefmore.