Mets per registrare nuovamente Edwin Diaz

I Mets hanno iniziato la loro stagione non ufficiale in modo spettacolare, avvicinando la star Edwin Diaz a un contratto quinquennale da record del valore di $ 102 milioni. L’accordo viene fornito con un bonus di firma di $ 12 milioni, una clausola di non scambio completo e ha un’opzione per il sesto anno della squadra che potrebbe portare il valore totale dell’accordo a $ 122 milioni. Diaz avrà anche la possibilità di recedere dal contratto dopo la terza stagione, quando si avvicinerà alla sua stagione di 32 anni. Una delle migliori concessionarie gratuite decolla dal tabellone prima dell’apertura della concessionaria gratuita giovedì pomeriggio.

Diaz, 28 anni, era un Mets fuori stagione nel 2022, lanciando 62 run di 1,30 palloni Era. Ha colpito più della metà dei battitori che ha incontrato, mentre solo il 7,7% dei battitori stava camminando. Ha rinunciato a solo tre fuoricampo durante tutto l’anno, trasformando circa 32 opportunità di risparmio su 35. La sua combinazione palla veloce/cursore è sempre stata un incubo per i combattenti dell’opposizione, ma nel 2022 si appoggiava duramente al suo slider, andando il 58,1% delle volte contro il suo solito uso a metà degli anni ’30, e i risultati sono sorprendenti. Ha guidato le major in ERA esente, tasso di sciopero e fedele fWAR. Il tasso di sciopero era così dominante da essere collegato Craig KimbrelUno sforzo del 2012 per avere il terzo miglior tasso di uscita per i diluenti qualificati nella storia della MLB. Solo Aroldis ChapmanIl punteggio del 52,5% nel 2014 è migliore, ma si è scontrato con un tasso di camminata dell’11,9%, ben al di sopra del tasso di Diaz in questa stagione.

Data la storica stagione sul podio di Diaz, non sorprende che abbia ordinato un accordo da record per un lealista. Distrugge il precedente quinquennale di Chapman, $ 86 milioni con gli Yankees nel 2016, e dà anche a Diaz il più alto valore medio annuo lealista, con $ 20,4 milioni che supera comodamente. Liam HendricksIl punteggio precedente era di $ 18 milioni.

Sebbene Diaz si sia affermato come il miglior lealista nel baseball in questa stagione, l’accordo presenta un ragionevole grado di rischio, soprattutto considerando che la carriera di Diaz nel suo insieme è stata un ottovolante. Dopo essere stato arruolato nel terzo round del draft 2012 dai Mariners, Diaz è emerso come un braccio forte fuori dal Seattle Bullpen. Ha segnato una media di 2,64 ERA in tre stagioni a Seattle ed è stato evidenziato da una fenomenale stagione 2018 che ha caratterizzato 57 salvate, registrando 1,96 ERA e finendo ottavo nella votazione di AL Cy Young. Ciò ha spinto i Mets ad acquisirlo in bassa stagione, inviando il loro miglior potenziale cliente Jared Kielnik Sopporta la maggior parte di Robinson KanoContratto enorme per ottenerlo. Anche questo film di successo è uscito fuori stagione Jay BruceE il Antonio SwazakE il Justin Dunn E il Gerson Battista.

L’accordo sembrava scioccante all’inizio, poiché Diaz ha raggiunto un’ERA di 5,59 nella sua prima stagione al Queens. Ha mantenuto le sue ottime percentuali di colpi, ma ha lottato duramente con la palla lunga, perdendo una media di 2,3 volte ogni nove run. Avrebbe potuto essere un candidato esterno senza offerta quell’inverno, ma i Mets rimasero con lui e la loro decisione fu immediatamente ripagata. Diaz si è ripreso nella stagione 2020 interrotta dalla pandemia, affrontando problemi con la palla lunga e ottenendo il miglior tasso di colpi a quel punto della sua carriera. Ha visto un leggero calo nel 2021, registrando un’ERA di 3,45, sebbene indicatori avanzati come la FIP suggeriscano che la sua prestazione fosse ampiamente in linea con la sua stagione precedente (2,48 nel ’21 contro 2,18 nel ’20).

Diaz è diventata una legittima star dello sport nel Queens. La sua performance parla da sé, ma il suo ingresso agli Horns al Citifield ha catturato tutti gli sport e ha innescato una serie di altri ingressi teatrali che sembrano imitare l’atmosfera creata dall’ingresso di Diaz. Anche se non è sicuro, Diaz è il migliore del gioco in quello che fa, e il proprietario dei Mets Steve Cohen ha mostrato la volontà di fare soldi quando si tratta di firmare, o in questo caso rifirmare, il miglior talento del gioco.

È il primo passo in quella che può essere una bassa stagione impegnativa per i Mets. Sia la loro rotazione che il bullpen gestiranno alla grande. Diaz è pronto per unirsi Tommy HunterE il Adam OttavinoE il Giulia RodriguezE il TrevorMayE il Seth Logo E il Trevor Williams Come sedativi sono andato in una libera agenzia, mentre Michele Givens Ha un’opzione reciproca per il prossimo anno, il che significa che devono effettivamente ricostruire le loro intere basi. Diaz è una parte fondamentale di questo, ma i Mets saranno ancora estremamente attivi nel mercato dei soccorsi questo inverno. Dal lato della rotazione delle cose, Chris Bassett Ha già rifiutato la sua opzione reciproca e sarà un agente libero, mentre Giacobbe Degrom Ci si aspetta che confermerà che sceglierà di entrare a far parte di una free agency nei prossimi giorni. Taiguan Walker Ha un’opzione giocatore di 7,5 milioni di dollari con un acquisto di 3 milioni di dollari, mentre Carlo Carrasco Ha un’opzione club da $ 14 milioni con un buyout da $ 3 milioni, quindi la squadra potrebbe anche cercare un certo numero di titolari. Questo non raggiunge nemmeno il lato offensivo della palla, poiché i Mets perderanno i difensori Brandon Nemo E il Tyler Naken.

Sembra un’altra alta stagione fuori stagione e potresti vedere il libro paga dei Mets salire a livelli più alti. Cohen non sembrava mai essere preoccupato per il libro paga, ma RosterResource ha Il libro paga dei Mets è attualmente di $ 251 milioni per il 2023, anche se quel numero non presuppone che deGrom si ritirerà. Tuttavia, la squadra ha speso $ 282 milioni nel 2022 sul libro paga dei giocatori, e c’è sicuramente un modo per loro di spenderli o più nel 2023 se sono seriamente intenzionati a competere nella difficile East NL.

Bob Nightingale da USA TODAY È stato il primo a riferire che Diaz e Mets erano vicini a un accordo. Jeff Bassan di ESPN È stato il primo a riferire che l’accordo era stato concluso e includeva un’opzione, un opt-out e una clausola di non scambio. Tim Healy di Newsday Dettagli finanziari per l’anno dell’opzione e il momento dell’opt-out. Ken Rosenthal di The Athletic Ha dettagli sul bonus della firma.