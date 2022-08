Mets spinge il prossimo inizio di Jacob deGrom, la star di destra non affronterà gli Yankees nella serie Subway

New York Mets Martedì il destro Jacob Degrom non partirà contro Yankees Come inizialmente previsto. Invece, i Mets hanno annunciato che Taijuan Walker otterrà il cenno del capo martedì mentre DeGrom entrerà in una resa dei conti. Montagne Rocciose del Colorado O giovedì o venerdì, secondo Posta di New York.

DeGrom, 34 anni, ha iniziato quattro partite da quando è tornato dalla lista degli infortunati. La sua ultima uscita è avvenuta giovedì 18 agosto, il che significa che i Mets gli concederanno circa una settimana di riposo tra le partite. In queste quattro partenze finora, ha accumulato un’ERA di 2,31 (172 ERA+) e un rapporto strike-to-walk di 37,00. (Per non leggere come un errore di battitura, ha già raggiunto 37 risultati e finora ha emesso solo un pass gratuito.)

DeGrom aveva avuto più di un anno solare prima del suo debutto in big league prima di tornare ai Mets il 2 agosto. Il manager dei Mets Buck Showalter ha dichiarato di voler sciogliere DeGrom e Max Scherzer a rotazione, Suggerendo che non c’è motivo fisico maggiore per ritardare di qualche giorno l’avvio di DeGrom.

Walker, 30 anni, ha un record di 3,36 ERA (117 ERA+) e 2,58 walk-to-walk nel corso di 21 partenze in questa stagione. Ha combattuto in queste ultime partenze, che gli hanno permesso di 10 punti guadagnati in nove round negli ultimi tre round.

Walker stava affrontando i suoi problemi di infortunio. È stato graffiato dalla sua partenza domenica con un disco rigonfio che gli ha richiesto di lasciare la sua ultima partenza (martedì scorso) dopo appena due turni di lavoro. Apparentemente Walker ha fatto abbastanza progressi nel suo recupero da evitare l’elenco delle vittime.

Questa è una buona notizia per i Mets, che la scorsa settimana hanno perso il veterano della curva a destra Carlos Carrasco contro l’Illinois a causa di uno stiramento inclinato. Anche i Mets sono ancora senza il debuttante Taylor Miguel a causa della sua spalla tesa.