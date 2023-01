“Mi aspetto” che alleni il Michigan nel 2023, dice Jim Harbaugh; Fonte: programma prevede reclami NCAA

L’allenatore del Michigan Jim Harbaugh ha rilasciato una dichiarazione giovedì dicendo che si aspetta di tornare ad Ann Arbor la prossima stagione per guidare il … Ghiottone. Inoltre, ha detto una fonte della scuola l’atleta Giovedì, il programma calcistico era sotto inchiesta da parte della NCAA e dovrebbe ricevere notifica delle accuse entro la fine di questa settimana. Ecco cosa sappiamo:

Harbaugh, che ha espresso interesse a tornare a NFL Negli ultimi anni è stato oggetto di segnalazioni per ruoli aperti tra cui Denver E il Carolina.

La fonte della scuola ritiene che le violazioni NCAA siano relativamente minori, una che coinvolge un analista che allena i giocatori e un’altra che coinvolge messaggi di testo che violano le regole NCAA, ma l’indagine si concentra anche sulla risposta del programma a tali violazioni. Tre fonti a conoscenza dell’indagine hanno confermato che si trattava di violazioni auto-segnalate che coinvolgevano un analista che allenava i giocatori sul campo. Non è chiaro quale sarà la sanzione della NCAA.

Harbaugh ha un record di 74-25 al Michigan dal 2015. I Wolverines sono andati 13-1 in questa stagione, vincendo il campionato Big Ten prima di perdere contro TCU Nelle semifinali CFP, la seconda apparizione consecutiva ai playoff del Michigan.

Harbaugh era l’allenatore capo del 49ers Dal 2011 al 2014, portando San Francisco a tre giochi per il titolo della conferenza e un’apparizione al Super Bowl.

Fonti vicine a Harbou hanno detto l’atleta Pensavano che questo fosse inappropriato per l’allenatore ed era probabile che se ne andasse.

Quello che dice

“Sono a conoscenza delle voci e delle speculazioni degli ultimi giorni”, ha affermato Harbo. “La squadra del college e la squadra della NFL si preoccupano così tanto di tutti i nostri dipendenti, dai giocatori agli allenatori allo staff, e penso davvero che sia una testimonianza della forza del programma di calcio dell’Università del Michigan”.

Come ho accennato a dicembre, anche se nessuno sa cosa riserva il futuro, mi aspetto di essere l’allenatore capo del Michigan con entusiasmo nel 2023. Ho parlato con il presidente Santa Uno e il direttore atletico Wardy Manuel e apprezzo il loro sostegno a me e al nostro programma. La missione con i Wolverines continua mentre ci prepariamo per la stagione 2023 con grande passione ed entusiasmo. Come ha detto il nostro leggendario allenatore Bo Schembechler, “Coloro che restano saranno campioni”.

storia di fondo

L’anno scorso, Harbaugh, che ha portato il Michigan al suo primo titolo in 17 anni, ha cercato di tornare nella NFL.

Il giorno della firma nel 2022, Harbaugh ha incontrato Minnesota Vikings Ma alla fine, non ha ottenuto il lavoro. In seguito ha detto ai giornalisti: “C’è stata una spinta per la NFL perché mi sono avvicinato al Super Bowl, ma questo è il momento. E questa è l’ultima volta. Ora andiamo a inseguire il premio più grande del college football”.

Quest’anno, Harbaugh ha portato la sua università a una stagione ancora più impressionante, rimanendo imbattuto nella stagione regolare e dominando il loro acerrimo rivale. Stato dell’Ohio, ripetutamente. Questa volta è successo a Columbus e i Wolverines hanno vinto, 45-23.

Nelle ultime due stagioni, Harbaugh ha dimostrato di aver continuato a evolversi come capo allenatore e che il suo programma ha ottenuto un’inversione di tendenza significativa. La messaggistica unificata era una grande favorita per la semifinale dei playoff del college football lo scorso fine settimana contro la TCU, ma era sconvolta, e ora con le squadre della NFL che prestano ancora una volta grande attenzione al 58enne Harbaugh, la sua prossima mossa sarà affascinante da guardare. Un ritorno, forse ai Denver Broncos o alla sua vecchia squadra, W.J Indianapolis ColtPuò essere molto allettante. -Bruce Feldman

Cosa significa questo per il Michigan?

Harbaugh fa eco a ciò che ha detto a dicembre, quando ha dichiarato che si aspetta di “allenare con entusiasmo i Wolverines nel 2023”. In altre parole, non è cambiato nulla. Le sue dichiarazioni sulla NFL arrivano con un avvertimento sul non conoscere il futuro, che tiene la porta aperta. Ma per ora, Harbaugh non rinuncia alla sua promessa di essere al Michigan la prossima stagione. – Mite

(Foto di Gregory Shamus/Getty Images)