Mickelson ha deciso di non difendere il titolo nel campionato PGA

Phil Mickelson venerdì si è ritirato dal campionato PGA, scegliendo di prolungare il suo mandato fuori dal golf dopo i suoi commenti incendiari che ha fatto sulla lega rivale finanziata dall’Arabia Saudita che supporta e sul PGA Tour accusandolo di essere avido.

Mickelson ha scritto una delle sue vittorie più straordinarie l’anno scorso quando ha vinto il campionato PGA sull’isola di Kiawah, quando all’età di 50 anni è diventato il campione più anziano in 161 anni di tornei importanti.

Ora, la frase popolare di un decennio fa: “Cosa farà dopo un elefante?” Trasporta più intrighi della semplice eccitazione.

PGA americana annunciare La sua decisione sui social. Il campionato PGA inizia giovedì al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma.

Mickelson non gioca dal 6 febbraio al Saudi International, accusando il PGA Tour di “odiosa avidità” in un’intervista a Golf Digest.

Due settimane dopo, in un estratto dalla biografia non autorizzata di Alan Shipnuck che uscirà la prossima settimana, Mickelson ha rivelato di aver lavorato dietro le quinte per promuovere la lega rivale finanziata dal Public Investment Fund e gestita da Greg Norman.

Mickelson ha respinto le atrocità dei diritti umani dell’Arabia Saudita, incluso l’assassinio dell’editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi, dicendo che ne vale la pena se ciò significa guadagnare leva per ottenere i cambiamenti che desidera nel PGA Tour.

Mickelson ha rispettato la scadenza per la registrazione al campionato PGA del 25 aprile, anche se il suo manager ha detto che si trattava più di mantenere aperte le sue opzioni. Ha anche gareggiato agli US Open e ha detto che avrebbe ordinato un evento di scontro per giocare al LIV Golf Invitational a Londra, il primo torneo da 20 milioni di dollari di Norman.

Il tour ha detto all’inizio di questa settimana che non avrebbe concesso alcun rilascio.

Mickelson è il primo grande campione a non difendere il suo titolo dai tempi di Rory McIlroy a St Andrews nel 2015 a causa di un infortunio al ginocchio dovuto al gioco del calcio.

È solo il terzo campione PGA a non difendere il suo titolo negli ultimi 75 anni. Tiger Woods ha mancato nel 2008 mentre si stava riprendendo da un intervento chirurgico ricostruttivo al ginocchio e Ben Hogan non è stato in grado di suonare nel 1949 mentre si stava riprendendo dalla sua macchina che si è schiantata contro un autobus.

I problemi di Mickelson erano autocostruiti.

“Personalmente, penso che sia un’incredibile sfida mentale tornare e giocare dopo quello in cui si è messo”, ha detto mercoledì il sei volte campione e analista Nick Faldo per la CBS. “Non credo sia facile come tornare in sella, andare al torneo di golf e giocare. L’interesse sarebbe enorme”.

Ora l’attenzione si sta spostando sul fatto se Mickelson sfiderà il Tour giocando a Londra tra tre settimane, o se andrà agli US Open, l’unico major che non ha mai vinto.

L’ultima volta che ha suonato in America è stato al Torrey Pines il 28 gennaio. Ha mancato il taglio.

L’uscita del libro di Shipnuck è prevista per martedì. Tra gli estratti che ha già pubblicato sul suo sito “Firepit Collective”, Mickelson ha incluso dire di aver reclutato giocatori per pagare gli avvocati per scrivere l’accordo operativo per una nuova lega.

Sappiamo che hanno ucciso Khashoggi e hanno un passato spaventoso sui diritti umani. Giustiziano le persone lì perché gay. Sapendo tutto questo, perché ci sto anche solo pensando? Perché questa è un’opportunità irripetibile per rimodellare il modo in cui funziona il PGA Tour”, ha affermato Mickelson.

Ha definito il PGA Tour e il commissario Jay Monahan un “dittatore”.

“Non sono sicuro di volere che l’evento abbia successo”, ha detto della Lega saudita. “Ma solo l’idea che ci permetta di portare a termine le cose durante il tour”.

Mickelson ha perso rapidamente sponsor come KPMG e Amstel Light, mentre Workday ha affermato che non avrebbe rinnovato l’accordo con lui. Mickelson ha rilasciato una dichiarazione definendo il suo commento “sconsiderato” e scusandosi per la sua scelta di parole.

Nella sua dichiarazione, Mickelson ha affermato di aver sentito la pressione e lo stress che lo hanno colpito a un livello più profondo negli ultimi 10 anni e ha bisogno di una pausa.

Ma non ha detto se si sarebbe preso una pausa dal golf. Non suona dall’Internazionale Saudita del 6 febbraio. Non giocherà questa settimana. “So di non essere stato il migliore e ho un disperato bisogno di un po’ di tempo libero per dare la priorità a coloro che amo di più e lavorare per essere l’uomo che voglio essere”, ha concluso.

“So di non essere stato il migliore e ho un disperato bisogno di un po’ di tempo per dare la priorità a coloro che amo di più e lavorare per essere l’uomo che voglio essere”, ha detto a febbraio.

Mickelson è stato sostituito sul campo dall’ex campione del Masters Charles Schwarzl.

___

Altro da AP Golf: https://apnews.com/hub/golf e https://twitter.com/AP_Sports