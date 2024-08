Mickey Jetton sull’importanza di esibirsi alla Convention Nazionale Democratica: “Shirley Chisholm ha volato perché Kamala potesse volare”

CNN

Quando a Mickey Jetton è stato chiesto di esibirsi alla Convention nazionale democratica, la star country ha subito sentito l’importanza di salire sul palco della convention in cui la vicepresidente Kamala Harris avrebbe accettato formalmente la nomina a presidente del suo partito.

Guyton è uno degli artisti lunedì sera alla Convenzione Nazionale Democratica, insieme a James Taylor e Jason Isbell.

“Amo moltissimo il mio Paese e avere l’opportunità di portare unità in un movimento così meraviglioso è un grande onore”, ha detto lunedì Jetton in un’intervista alla CNN.

Guyton, che è diventata la prima donna di colore a ricevere una nomination ai Grammy Award per la migliore performance solista country nel 2021, ha detto di aver visto una donna di colore diventare presidente Non era sicura che avrebbe mai assistito a qualcosa del genere in vita sua.

“È così stimolante vedere qualcuno che non solo è eccezionalmente intelligente, ma mi assomiglia anche, candidarsi per la carica più alta del nostro paese”, ha detto Guyton. “Significa così tanto per così tante persone e penso che sia fantastica. Non avrei mai immaginato di vedere un presidente donna nella mia vita e ora sembra che sia possibile.”

Parlando della candidatura di Harris, ha aggiunto: “Sono entusiasta, e significa molto per me, vedere questo avvocato di razza mista, che ha frequentato un’università storicamente nera, prosperare e portare così tanta speranza a questo paese”.

La canzone nominata ai Grammy 2020 “Black Like Me” è stata pubblicata durante l’estate delle manifestazioni per la morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis. Ha parlato apertamente del razzismo che ha sperimentato nella musica country e ha detto che è orgogliosa di aprire la strada ad altri artisti neri nel genere.

“Per me, questo è più di un semplice genere musicale. Riguarda l’umanità e la cultura”, ha detto Guyton riflettendo sull’esibizione alla Convenzione Nazionale Democratica. “Riguarda il nostro Paese e sono orgoglioso di poter essere testimone della storia”.

Riferendosi alla corsa presidenziale del 1972, la storica campagna della deputata Shirley Chisholm come prima candidata donna nera a cercare la nomina di un grande partito, Jetton ha detto: “Tutto quello che voglio dire è che Shirley Chisholm ha volato in modo che Kamala potesse volare”.