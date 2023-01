Microsoft conferma l’investimento miliardario in OpenAI sviluppato da SatGBT

Cnn

Microsoft ha confermato lunedì che sta investendo “multimiliardi di dollari” in OpenAI, la società dietro il nuovo strumento virale di chatbot AI chiamato ChatGBT.

Microsoft, uno dei primi investitori in OpenAI, disse Prevede di espandere la sua partnership esistente con l’azienda come parte di uno sforzo più ampio per aggiungere più intelligenza artificiale alla sua suite di prodotti. In un post sul blog separato, OpenAI ha affermato che l’investimento pluriennale verrà utilizzato per “sviluppare un’IA sempre più sicura, utile e potente”.

“Abbiamo formato la nostra partnership con OpenAI con l’ambizione condivisa di far progredire responsabilmente la ricerca IA all’avanguardia e di democratizzare l’IA come nuova piattaforma tecnologica”, ha dichiarato il CEO di Microsoft Satya Nadella in una nota.

Una partnership più profonda tra le due società ha il potenziale per potenziare gli ambiziosi progetti di OpenAI, tra cui ChatGPT, che ha attirato l’attenzione di accademici, leader aziendali e appassionati di tecnologia. Richieste e domande dell’utente.

L’investimento renderà Microsoft un leader dell’intelligenza artificiale e alla fine aprirà la strada all’azienda per integrare ChatGPT nelle sue applicazioni distintive come Word, PowerPoint e Outlook.

Come risultato del suo attuale accordo di esclusività con OpenAI, Microsoft ha recentemente affermato che aggiungerà le funzionalità di ChatGPT al suo servizio di cloud computing Azure. Se ChatGPT è disponibile su quel servizio, le aziende possono utilizzare gli strumenti direttamente nelle sue app e servizi.

L’investimento arriva pochi giorni dopo l’annuncio di Microsoft Prevede di licenziare 10.000 dipendenti Nell’ambito di più ampie misure di riduzione dei costi. All’epoca Nadella disse che la società avrebbe continuato a investire in “aree strategiche per il nostro futuro” e indicò i progressi nell’intelligenza artificiale come “la prossima grande ondata” nell’informatica.

Alla fine di novembre, OpenAI ha aperto l’accesso a ChatGPT, che è stato utilizzato per scrivere articoli (con più di due errori fattuali) per almeno una pubblicazione di notizie; Ha scritto testi nello stile di vari artisti (uno dei quali in seguito ha risposto: “Questa canzone fa schifo”) e ha redatto abstract per documenti di ricerca che hanno ingannato alcuni scienziati.

Alcuni amministratori delegati sono già lì Ha usato la piattaforma Scrivi e-mail o svolgi un lavoro di contabilità.

OpenAI è la società dietro DALL-E, che genera immagini apparentemente illimitate in risposta alle istruzioni degli utenti. Sia DALL-E che ChatGPT sono addestrati su un’ampia gamma di dati per generare contenuti.

Ma qui ci sono alcune insidie ​​per Microsoft e OpenAI.

Sebbene questi prodotti abbiano guadagnato popolarità tra gli utenti, hanno anche sollevato alcune preoccupazioni, inclusa la loro fattibilità Perpetuare pregiudizi e diffondere disinformazione. Allo stesso tempo, un numero crescente di scuole e insegnanti è preoccupato per l’impatto immediato di ChatGPT sugli studenti e la loro capacità di barare sui compiti.

Ciò potrebbe creare “molta pubblicità negativa” per le aziende associate a questi strumenti, ha affermato David Lobina, analista di intelligenza artificiale presso API Research.

Tuttavia, l’opportunità è enorme e potrebbe rafforzare la posizione di Microsoft nella crescente corsa agli armamenti sull’intelligenza artificiale e dare a OpenAI un utile impulso nel processo.

“OpenAI sta cercando di monetizzare i propri sistemi dati gli enormi costi computazionali della costruzione di questi modelli”, ha detto Lopina alla Galileus Web prima dell’annuncio di lunedì. “La loro partnership con Microsoft è un modo semplice per farlo”.