Microsoft e Amazon investono 5,6 miliardi di dollari in Francia

La società ha dichiarato di voler investire per portare in Francia fino a 25.000 unità di elaborazione grafica, o GPU, tra le più avanzate entro la fine del 2025. Microsoft formerà inoltre 1 milione di persone e supporterà 2.500 startup di intelligenza artificiale entro il 2027.

L’annuncio è stato fatto durante il vertice “Scegli la Francia”, un incontro dedicato a incoraggiare gli investimenti esteri in Francia.

“Questo significativo investimento dimostra un fermo impegno a sostenere l’innovazione digitale e la crescita economica in Francia”, ha dichiarato lunedì il presidente di Microsoft Brad Smith in una nota.

“Costruiamo moderne infrastrutture cloud e IA, formiamo le persone nelle competenze di intelligenza artificiale e supportiamo le startup francesi mentre utilizzano con sicurezza la tecnologia per crescere in modo equo e responsabile”.

Nell’ambito del suo investimento, Microsoft aprirà anche un nuovo data center nella città francese di Mulhouse.

Nel frattempo, Amazon si è impegnata a investire 1,2 miliardi di euro in Francia.

Il denaro andrà alla creazione di più di 3.000 posti di lavoro in Francia – oltre ai 2.000 nuovi posti di lavoro che Amazon ha già annunciato per il 2024 – oltre ad aumentare ampiamente la presenza di Amazon nel paese, secondo Frédéric Duval, country manager di Amazon.

“L’espansione della nostra rete logistica sostiene lo sviluppo economico locale, crea buoni posti di lavoro e ci consente di ridurre l’impronta di carbonio delle nostre consegne, migliorando al contempo l’esperienza complessiva del cliente”, ha affermato Duval in una nota lunedì.

Gli impegni combinati di Microsoft e Amazon nei confronti della Francia ammontano a 5,6 miliardi di dollari di finanziamenti. In totale, la Francia avrebbe ottenuto impegni record di investimenti per un valore di 15 miliardi di euro da parte di società straniere in occasione del vertice annuale “Scegli la Francia” tenutosi lunedì.

Il presidente francese Emmanuel Macron sta cercando di promuovere la Francia come centro per l’intelligenza artificiale. Parigi è già un importante centro per la ricerca e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con Facebook che vi ha fondato uno dei suoi principali laboratori di intelligenza artificiale, FAIR, nel 2015.

L’anno scorso, alla fiera tecnologica VivaTech di Parigi, Macron ha annunciato un nuovo finanziamento di 500 milioni di euro (540 milioni di dollari) per creare nuovi “campioni” di intelligenza artificiale, aggiungendosi ai precedenti impegni del governo. Compresa la promessa Pompare 1,5 miliardi di euro nell’intelligenza artificiale entro il 2022.

Anche Microsoft sta lanciando un’offensiva di fascino impegnandosi a investire miliardi di euro in Francia in un momento in cui i funzionari francesi hanno espresso preoccupazione per l’investimento del colosso tecnologico con sede a Redmond, Washington, nella startup di intelligenza artificiale Mistral.

Microsoft ha recentemente investito 15 milioni di euro in Mistral. L’accordo ha visto Microsoft acquisire una partecipazione in Mistral e quest’ultima aggiungere il suo grande modello linguistico alla piattaforma di cloud computing Azure del colosso tecnologico.

Microsoft ha respinto le preoccupazioni sulla concorrenza legate al suo investimento in Mistral, affermando che la società rimane indipendente e che la sua partnership è un investimento azionario di minoranza e un rapporto commerciale, non una fusione. L’autorità britannica di regolamentazione della concorrenza sta cercando commenti sull’accordo.