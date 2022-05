Microsoft e VW collaborano per portare la realtà aumentata nelle auto, non solo nella tua auto

Microsoft collabora con Volkswagen Per portare la realtà aumentata sulle auto tramite la nuova modalità “Piattaforma mobile” per Hololens 2.

Nessuna delle due società entra nei dettagli esatti di come funzionerà, ma ci sono alcune indicazioni su cosa aspettarsi. Microsoft, ad esempio, ha affermato che la “piattaforma mobile” potrebbe essere utilizzata per addestrare i conducenti a gestire condizioni stradali avverse.

Non si tratta di addestrare i conducenti ogni giorno. Invece, concentrati, come con tutto il resto nel HoloLens 2. orbitaè business e enterprise, il che significa che questa piattaforma può essere utilizzata per formare, ad esempio, conducenti di flotte.

Migliorato con modelli 3D

Guardando le immagini del prototipo, la modalità funziona posizionando modelli 3D all’interno e all’esterno del veicolo. Puoi vederlo solo indossando un casco di realtà mista HoloLens 2. Per navigare avrai a disposizione una mappa del percorso effettivamente posizionata sulla parte superiore del cruscotto con una freccia che indica dove vuoi andare.

Il HoloLens 2 Mostrerà anche un avviso pedonale in 3D sugli attraversamenti pedonali per dirti di stare attento alle persone. Ti dirà anche la temperatura all’interno dell’auto.

Microsoft ha testato un prototipo della piattaforma mobile facendo collegare ai ricercatori Volkswagen uno dei suoi veicoli a HoloLens. Il team Volkswagen ha quindi collaborato con Microsoft, fornendo feedback su come migliorare la piattaforma mobile HoloLens.

Questo aggiornamento dipende da L’attuale offerta di Microsoft della piattaforma mobile, che dovrebbero essere utilizzati sulle navi nell’oceano. Le onde dell’oceano possono disabilitare HoloLen 2, quindi la modalità stabilizza il display del dispositivo.

Microsoft non si ferma alle auto e alle barche. Ci sono piani per portare la sua piattaforma mobile a “… ascensori e treni, [and] altri ambienti in movimento.

Salva HoloLens

Questa nuova partnership con Volkswagen potrebbe essere un modo per dare nuova vita al progetto HoloLens. Ultimamente sto attraversando un periodo turbolento.

All’inizio di febbraio 2022, HoloLens 3 è stato annullato. Il problema era che nessuno conosceva lo scopo dell’auricolare, che potrebbe essere il motivo per alcuni membri di HoloLens 3 La nave è saltata Per lavorare con Meta sui suoi progetti metaverse.

Con la partnership Moving Platform Volkswagen, tuttavia, Microsoft sta consolidando l’obiettivo di HoleLens 2 come strumento di realtà mista per la formazione e le informazioni virtuali in una gamma crescente di scenari di lavoro. Si può solo sperare che le cuffie HoloLens e la piattaforma mobile un giorno finiscano nelle classi educative anche per i conducenti delle scuole superiori.