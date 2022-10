Microsoft ha lanciato un sito Web in cui spiega l’acquisizione di Activision Blizzard

Cosa hai bisogno di sapere

Microsoft ha creato una pagina Web dedicata all’acquisizione in corso di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari.

Il sito Web fornisce aggiornamenti, quotazioni e grafici relativi all’affare.

La Commissione europea ha una scadenza per approvare l’acquisizione o avviare un’ulteriore indagine sull’accordo entro l’8 novembre.

Microsoft ha dedicato una sezione del sito Web dell’azienda esclusivamente alle informazioni sull’imminente acquisizione di Activision Blizzard e spiega perché l’accordo sarà vantaggioso per i giocatori, gli sviluppatori e l’industria dei giochi in generale.

Il sito web (Si apre in una nuova scheda) Contiene una serie di aggiornamenti della società in merito all’acquisizione, citazioni del CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer e del vicepresidente e presidente Brad Smith, grafici che descrivono in dettaglio le entrate dei giochi e la storia del mercato e una tabella che elenca i vantaggi dell’acquisizione.

Microsoft afferma che l’accordo andrà a vantaggio dei giocatori con “più giochi su più dispositivi tra cui Xbox, PlayStation, telefoni e Internet” e più alternative su come acquistare e accedere ai giochi. La società sostiene inoltre che andrà a vantaggio dei creatori di giochi con “migliori entrate e regole di mercato eque” e “maggiore flessibilità nei sistemi di pagamento”, mentre l’industria dei giochi trarrà vantaggio da una maggiore concorrenza con Sony, Nintendo e dispositivi mobili.

(Credito immagine: Microsoft)

La pressione su Microsoft per segnalare pubblicamente l’acquisizione di Activision Blizzard arriva in una luce più positiva poiché l’accordo è attualmente sotto esame. Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) Che l’accordo ridurrà la concorrenza, mentre la Commissione europea ha tempo fino all’8 novembre per Approvazione della transazione o ulteriore indagine.

Microsoft ha annunciato che avrebbe acquisito Activision Blizzard all’inizio di quest’anno per $ 68,7 miliardi e Di fronte a revisioni normative in diverse province. Se l’accordo andrà a buon fine, Microsoft otterrà sviluppatori e giochi sotto Activision, Blizzard e King.

Ciò include importanti franchise come World of Warcraft, Candy Crush e Call of Duty. L’acquisizione dell’ultima serie è stata contestata dal CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan, che L’accordo di Microsoft per mantenere Call of Duty sulle piattaforme PlayStation è stato descritto come “inadeguato”.