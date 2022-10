Microsoft Office si è ritirato dopo 30 anni. Vedere Microsoft 365

Mi piace davvero il nuovo logo viola per Microsoft 365. immagine : Per gentile concessione di Microsoft

Dopo aver utilizzato il nostro vocabolario e i nostri dispositivi per più di 30 anni, “Microsoft Office” è stato ritirato. Questo non vuol dire che app come Word ed Excel stiano scomparendo, solo che il toolkit dell’azienda sta assumendo un nuovo nome abbastanza familiare: Microsoft 365.

Microsoft Annuncia il cambiamento alla sua conferenza Ignite mercoledì. Nei prossimi mesi, Office.com, l’app per dispositivi mobili di Office e l’app di Office per Windows adotteranno il marchio Microsoft 365 e otterranno nuovi temi e icone. Microsoft 365 è molto simile a Microsoft Office anche se ci sono Differenze chiave. Più grande questo Prezzo: Microsoft 365 è un servizio di abbonamento mensile, Microsoft Office è un acquisto una tantum e l’accesso agli aggiornamenti. Le persone che si abbonano a Microsoft 365 hanno gli ultimi aggiornamenti inclusi nel loro piano, mentre quelle con Microsoft Office devono acquistare l’ultima versione del software.

Era Microsoft Office Rilasciato per la prima volta Negli anni ’90 – ha subito molte innovazioni nel corso degli anni – è riuscita a rimanere la forza dominante nello spazio software del posto di lavoro. Ora che sono in pensione, una parte di me vuole suonare il triste assolo di violino, anche se penso che il nuovo logo viola dell’app Microsoft 365 sia davvero carino.

Per coloro che non vogliono dire addio, Microsoft ha affermato che offrirà ancora acquisti una tantum di app come Word, Outlook ed Excel per gli utenti di Office 2021 e i piani di Office LTSC. Penso che questo sia ciò che significa andare in pensione in Microsoft.

immagine : Per gentile concessione di Microsoft

At the event, Jared Spataro, Microsoft’s corporate vice president for modern work, also revealed that the Microsoft 365 app will come with a spate of new features. It will act as a hub for all user files across the company’s products, such as Word and PowerPoint, and will also allow folks to quickly access files shared in meetings.

Furthermore, the Microsoft exec added that the company was launching a feed in the Microsoft 365 app, which will allow users to see things such as their meetings of the day or updates from people they follow, in a nod to social media feeds.

“The new Microsoft 365 app is one part of our larger strategy and focus as a company on Microsoft 365 and is reflective of the innovation we’ve strived to deliver as work and life continue to evolve,” Spataro said in an emailed statement. “The new app serves as a hub for all the productivity apps Microsoft 365 offers and provides a simple, yet powerful experience for our customers as they navigate changing workstyles and collaboration patterns.”

Microsoft 365 will start rolling out to users in November, beginning with Office.com, according to Microsoft’s pagina delle domande frequenti. Nel frattempo, le modifiche all’app Office per Windows e dispositivi mobili entreranno in vigore a gennaio 2023.

Microsoft ha chiarito che le modifiche si applicheranno a tutti coloro che utilizzano l’app di Office per uso lavorativo, scolastico o personale, quasi tutti. Ma non preoccuparti, non significa che devi fare qualcosa o che qualcosa esploderà digitalmente dalla tua parte.

Non ci sarà alcun impatto sul tuo account, profilo, abbonamento o file esistenti. L’app si aggiornerà automaticamente con una nuova icona e un nuovo nome, quindi tieni d’occhio questi cambiamenti a novembre e oltre”, ha affermato la società nella sua pagina delle domande frequenti.