Microsoft si è impegnata per 10 anni a portare Call of Duty sulla console Nintendo

Microsoft ha ufficialmente assunto un “impegno di 10 anni” per portare Call of Duty sulle console Nintendo dopo l’acquisizione di Activision Blizzard.

Il capo di Xbox, Phil Spencer, ha condiviso la notizia su Twitter, confermando che Microsoft continuerà a offrire i titoli Call of Duty anche su Steam dopo la chiusura dell’accordo.

Sono anche lieto di confermare l’impegno di Microsoft a continuare a fornire Call of Duty su @vapore contemporaneamente a Xbox dopo aver chiuso la fusione con Activision Blizzard King. ATVI_AB @dipendente – Phil Spencer (@XboxP3) 7 dicembre 2022

L’ultima volta che un titolo importante di Call of Duty è apparso su una console Nintendo è stato Call of Duty: Ghosts del 2013, che è arrivato su Wii U. Da allora, i possessori di Nintendo sono rimasti indietro quando si tratta di uno dei migliori giochi al mondo. vendita di giochi in franchising di tutti i tempi.

Nell’ottobre 2022, Spencer ha detto che gli sarebbe “piaciuto” vedere Call of Duty su Switch e che l’intenzione di Xbox era di “trattare Call of Duty come Minecraft”. Sembra che quel piano sia ora in lavorazione.

Questa notizia arriva in un momento in cui molti occhi sono puntati sull’accordo tra Microsoft e Activision Blizzard e quando molti sono concentrati su cosa significhi questa fusione per il futuro di Call of Duty su PlayStation. Spencer ha dichiarato che Call of Duty verrà spedito su PlayStation “fintanto che ci sarà una PlayStation da spedire”, e ci sono state segnalazioni secondo cui Microsoft ha offerto un simile accordo di 10 anni a Sony per mantenere il franchise sulla piattaforma.

Call of Duty è uno degli argomenti più caldi in questo accordo, poiché alcuni temono che altri titoli AAA simili possano far pendere la bilancia se sono bloccati su un’unica piattaforma. Microsoft ha contestato queste affermazioni, con molti dei suoi commenti che sono apparsi pubblicamente.

“Continueremo a monitorare Sony e Tencent sul mercato dopo la chiusura dell’accordo, e Activision e Xbox insieme andranno a vantaggio di giocatori e sviluppatori e renderanno il settore più competitivo”, ha dichiarato David Cody, portavoce di Microsoft.

L’accordo tra Microsoft e Activision Blizzard è attualmente in fase di revisione da parte della FTC e delle autorità di regolamentazione in Europa e nel Regno Unito. Entrambe le parti hanno tempo fino a luglio 2023 per concludere l’affare o dovranno rinegoziare l’accordo.

Adam Pankhurst è uno scrittore di notizie per IGN.