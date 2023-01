Microsoft sta vivendo un momento di “Band-Aid off” nei licenziamenti: l’analista Dan Ives

Microsoft (MSFT) ha annunciato mercoledì che il gigante della tecnologia taglierà 10.000 posti di lavoro a causa del rallentamento delle vendite di PC e cloud. Ma secondo almeno un analista, i licenziamenti sono una mossa proattiva poiché Microsoft e i suoi grandi colleghi tecnologici sono costretti a fare i conti con la crescita insostenibile che hanno visto durante la pandemia.

“È un momento di fregatura da parte di Nadella e Microsoft, e lo stiamo vedendo attraverso la tecnologia”, ha detto a Yahoo Finance Live l’analista di Wedbush Dan Ives. “Queste aziende hanno speso a un ritmo sostenuto come le rock star degli anni ’80”.

Grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Amazon (AMZN), e meta (Meta), che hanno licenziato rispettivamente 18.000 e 11.000 dipendenti, poiché hanno rapidamente ampliato il proprio personale per soddisfare la domanda durante la pandemia. Tra giugno 2021 e giugno 2022, Microsoft ha aggiunto circa 40.000 posti di lavoro. Nel frattempo, Meta ha aggiunto 13.366 posti di lavoro da dicembre 2020 a dicembre. Amazon ha aggiunto 310.000 posti di lavoro nello stesso periodo.

Mentre i licenziamenti di Microsoft comporteranno un addebito di $ 1,2 miliardi, che equivale a $ -0,12 per azione, Ives afferma che la mossa è prudente.

“Vedo questa come una mossa proattiva e intelligente che vedremo attraverso la tecnologia. In definitiva, mentre ci spostiamo sugli utili, penso che sarà positivo e proteggerà davvero i margini”, ha affermato.

Per quanto riguarda il fatto che i licenziamenti comportino ulteriori problemi per Microsoft, Ives ha affermato di ritenere che la società sia in una posizione migliore rispetto ad altre.

Il CEO di Microsoft Satya Nadella pone una domanda durante l’assemblea annuale degli azionisti di Microsoft mercoledì 30 novembre 2016 a Bellevue, Washington. (Foto AP/Elaine Thompson)

“Stanno per raddoppiare sul cloud e saranno aggressivi con l’innovazione”, ha affermato. “Abbiamo visto in termini di OpenAI e alcuni degli altri partner tecnologici… Nadella sarà aggressivo e spenderà, e penso che Microsoft dovrà assumere in luoghi strategici nei prossimi anni”.

Tuttavia, al momento, Microsoft sta affrontando un calo della crescita dei ricavi del cloud. A ottobre, la società prevede un rallentamento della crescita del cloud nel secondo trimestre. E nel primo trimestre, la crescita del cloud è rallentata al 20% su base annua dal 31% del 2021.

Anche le vendite di PC stanno diminuendo poiché le aziende trattengono dall’acquistare nuove macchine a causa dell’inflazione e dei tassi di interesse elevati poiché i consumatori che hanno acquistato nuovi sistemi durante la pandemia non ne hanno più bisogno.

Al di fuori delle prestazioni di vendita di cloud e PC, Microsoft sta anche lavorando per garantire il successo dell’acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard. L’accordo sta attualmente subendo un respingimento negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’UE, ma Ives si dice fiducioso che passerà.

“Penso che Microsoft vincerà alla fine”, ha spiegato. “Ecco perché non si stanno tirando indietro… questa è anche la risorsa, e credo che ci saranno più fusioni e acquisizioni da parte di Microsoft e altri in Big Tech”.

