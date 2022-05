Microsoft Teams va oltre la condivisione dello schermo per la collaborazione in tempo reale

Cosa c’è di meglio che condividere lo schermo con i colleghi? Condividi progetti live che tutti possono modificare contemporaneamente. Questo è nel cuore La nuova funzionalità di Live Share di Microsoft, rendendo più semplice per le app Teams abilitare la collaborazione in tempo reale. Se questo suona familiare, è perché Microsoft ha annunciato piani per Rendi Teams il sito di riferimento per le app collaborative l’anno scorso. La pubblicazione dal vivo dipende da cornice fluidaMicrosoft sta cercando di spezzare i tradizionali componenti del documento, che è anche il nucleo di un file Loop ha debuttato lo scorso autunno.

Microsoft

Microsoft afferma che alcuni partner, tra cui Accenture, Frame.io ed Hexagon, stanno già creando esperienze di Live Share all’interno di Teams. Ci vorrà del tempo per imparare come gli sviluppatori possono trarre vantaggio da Live Share, ma dato l’aumento del lavoro a distanza negli ultimi anni, è sicuramente un modo interessante per stimolare una maggiore collaborazione. Inoltre, Microsoft ha annunciato un nuovo Teams e Microsoft 365 SDK, nonché la disponibilità generale di Fluid Framework, che dovrebbero rendere più facile per gli sviluppatori portare le loro app nelle offerte cloud dell’azienda.