Microsoft Xbox ha acquisito il PlayStation Store di Sony 🤯

Cosa hai bisogno di sapere

Microsoft Gaming è una nuova entità all'interno di Microsoft in cui rientrano Bethesda, Activision-Blizzard e Xbox.

La divisione è più grande della stessa Windows a partire dall'ultimo trimestre, a causa dell'acquisizione di Activision-Blizzard e della continua crescita di mega franchise come Fallout, Minecraft e Overwatch.

A tal fine, i forti investimenti di Microsoft nei giochi l'hanno portata a diventare uno dei più grandi, se non il più grande, editore di console di gioco in competizione con la stessa PlayStation.

Nessuno si aspettava che ciò accadesse dieci anni fa.

notato prima Derek Strickland a TweakTownLa piattaforma Xbox di Microsoft sembra aver effettivamente preso il sopravvento sulla rivale arch-console, grazie alla sua massiccia strategia di investimento nei contenuti.

Microsoft ha acquistato Activision-Blizzard, in un accordo concluso lo scorso anno. L'accordo valeva più di 70 miliardi di dollari una volta concluso e ha dato a Microsoft il controllo di Call of Duty, World of Warcraft e molti altri franchise da miliardi di dollari. Microsoft ora possiede anche Bethesda, che ha recentemente lanciato il suo programma televisivo di successo Fallout in collaborazione con Amazon. Possiede Minecraft, che è ancora uno dei giochi più grandi del mondo, se non il più grande. Microsoft ha anche il più grande gioco di tutti i tempi, DOOM, che può essere giocato letteralmente su qualsiasi cosa. Bene, hai capito il punto.

In ogni caso, Microsoft ha concentrato i propri sforzi sui suoi principali punti di forza, in particolare sul software e sulle spese. A tal fine, è effettivamente diventato uno di questi paesi, se non uno di essi IL Il più grande giocatore su PlayStation, in una trasformazione straordinaria che nessuno si sarebbe aspettato dieci anni fa.

Microsoft attualmente ha più giochi nella top 25 dei bestseller del PlayStation Store rispetto a Sony. L'elenco include 2 giochi Fallout e 2 giochi Microsoft proprietari che in precedenza erano disponibili solo sulle console Xbox https://t.co/wE2trMBy0y18 aprile 2024 Vedi altro READ La Porsche Taycan Turbo GT ruba a Tesla il record di auto più veloce

In un'analisi di Strickland, sette dei 20 giochi più acquistati su PlayStation finora sono tutti franchise di proprietà di Microsoft. Call of Duty è in cima, come ci si potrebbe aspettare, seguito da Overwatch 2, Sea of ​​​​Thieves, Fallout 4, Minecraft, Fallout 76 e Grounded.

Fallout 4 e Fallout 76 rappresentano un enorme shock per la popolare serie TV appena uscita Amazon Prime. Sea of ​​​​Thieves viene lanciato su PlayStation per la prima volta dopo aver abbandonato le restrizioni esclusive per console. Overwatch 2 ha appena ricevuto una nuova stagione, con alcuni cambiamenti tanto necessari. Bene, Call of Duty e Minecraft sono solo Call of Duty e Minecraft.

Rappresenta un mondo nuovo e coraggioso per Microsoft, dove i costi eccessivi, l’inflazione galoppante e i prezzi fissi del silicio l’hanno costretta a rompere con la tradizione per raggiungere un’ulteriore crescita. Niente di tutto questo vuol dire che uscirà dallo sviluppo con il proprio cervello hardware, poiché Microsoft ha imparato a proprie spese con Windows Phone cosa succede quando ti rimuovi completamente dall'equazione della piattaforma. Microsoft, infatti, ha più volte confermato nell'ultimo anno che sta lavorando su nuove console Xbox per competere con PlayStation, che ora saranno supportate, almeno in parte, dalla vendita di giochi sullo store PlayStation.

Il panorama dei giochi sta cambiando

Valve ora vende il proprio hardware “console”, completo di “esclusive” sia di Xbox che di PlayStation, rendendo le esclusive della console mediamente ridondanti. (Credito immagine: Windows Central)

Quando Valve portò lo Steam Deck al mondo, forse era ironico che arrivasse con entrambi i titoli “esclusivi” di Xbox e PlayStation. Il gioco “esclusivo per console” Sea of ​​Thieves correva fianco a fianco con il gioco “esclusivo per console” God of War sullo Steam Deck, rendendo in qualche modo ridondante l'intera guerra per console. In effetti, Microsoft ha anticipato la sua intenzione di aprire la stessa Xbox a politiche simili, consentendo ai negozi concorrenti di entrare nella piattaforma Xbox nello stesso modo in cui Steam Deck può eseguire Battle.net e Genshin Impact Launcher se sei disposto a farlo. fare alcune cose. Ottimizzazione.

Sempre più spesso, man mano che i margini nei giochi per console si riducono a causa dei giochi per dispositivi mobili e PC, i proprietari di piattaforme chiuse stanno ripensando i loro approcci, in particolare alla luce del panorama normativo sfavorevole negli Stati Uniti e nell’UE, poiché le due regioni competono con Apple per aprire la sua piattaforma. Di fronte ai concorrenti. Microsoft sembra essere in anticipo rispetto a questo in qualche modo. Un giorno vedremo finalmente i giochi PlayStation girare sull'hardware della console Xbox tramite Steam? Probabilmente no, ma onestamente, ora stanno accadendo cose più folli nei giochi.