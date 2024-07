Migliaia di persone sono state evacuate a causa degli incendi “estremamente aggressivi” nel Canada orientale

CNN

—



Un incendio nel Canada orientale ha bruciato più di 24.000 acri e costretto migliaia di persone a fuggire da Labrador City, dove almeno un ospedale è stato chiuso, hanno detto sabato i funzionari.

Il premier di Terranova e Labrador Andrew Furey ha dichiarato in una dichiarazione che “l’inferno estremamente aggressivo” era completamente sotto controllo all’inizio di questa settimana, ma le condizioni meteorologiche sono cambiate venerdì, ponendo le basi per la rapida diffusione degli incendi. Facebook Aggiornamento di sabato.

Furey ha detto che l’incendio ha bruciato 22.000 acri e si è spostato di 13 miglia in sole quattro ore.

Circa 9.500 persone sono state evacuate da Labrador City, ha detto sabato alla CNN Jeremy Reynolds, portavoce del governo di Terranova e Labrador. Ha aggiunto: “Un gruppo di dipendenti essenziali è rimasto per supervisionare la risposta all’emergenza”.

Labrador City, situata nella parte nordoccidentale della provincia, è una remota città a circa 900 miglia a nord della capitale canadese, Ottawa.

L’incendio si sta diffondendo a sole tre miglia a nord-ovest di Labrador City. Furey ha detto che ai residenti è stato detto di evacuare le loro case nella città di Happy Valley-Goose Bay, a sei ore di macchina.

UN Ordine di evacuazione Un rapporto pubblicato venerdì dai vigili del fuoco afferma che l’incendio ha “il potenziale per crescere in modo significativo vicino a Labrador West entro le prossime 24-48 ore”. Nel frattempo, è stato emesso un avviso di evacuazione per la vicina comunità di Wabush, dove i residenti dovrebbero prepararsi a evacuare in qualsiasi momento, ha detto Furey.

Gli incendi boschivi hanno portato anche alla chiusura temporanea del Labrador West Health Center, ha detto Furey. Tutte le persone ricoverate in ospedale sono state evacuate in sicurezza, compresi 45 pazienti in cura per condizioni più gravi. Fourie ha aggiunto che questi pazienti sono stati trasferiti in strutture all’interno della provincia.

L’ospedale ha annunciato che rimarrà chiuso fino a quando non sarà possibile riaprire completamente in sicurezza.

“Le ambulanze sono di stanza nell’area per rispondere alle chiamate di emergenza poiché i servizi di emergenza diretti non sono disponibili”, ha affermato l’ospedale in una nota. Nuova versione Sabato.