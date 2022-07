Migliaia di voli in ritardo o cancellati poiché il viaggio inizia il 4 luglio

La Federal Aviation Administration ha affermato che il motivo principale dei ritardi e delle cancellazioni dei voli sono le condizioni meteorologiche, seguite dalla domanda di viaggio. “La FAA ha agito su questioni sollevate dalle compagnie aeree e sta lavorando con loro per condividere informazioni per mantenere gli aeromobili in movimento in sicurezza quando il tempo e altri eventi dello spazio aereo limitano la capacità. L’agenzia ha anche aggiunto rotte alternative e posizionato più controllori della zona di domanda”, l’agenzia aggiunto in una dichiarazione alta e maggiore condivisione dei dati.