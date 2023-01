Miguel Rojas ha ceduto ai Dodgers dai Marlins

È il business dei guanti per cui Rojas è meglio conosciuto durante i suoi otto anni con i Marlins, dopo essere stato ceduto lì insieme a Dee Strange-Gordon e Dan Haren per Austin Barnes, Chris Hatcher, Andrew Heaney e Kiké Hernández nel dicembre 2014. a Miami per la maggior parte di quel periodo, ha anche visto il tempo in tutte e tre le altre posizioni.