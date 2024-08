Mike Lynch e Jonathan Bloomer di Morgan Stanley scompaiono dopo che uno yacht di lusso affonda al largo della Sicilia

Londra

CNN

—



Il magnate britannico della tecnologia Mike Lynch, il direttore internazionale di Morgan Stanley Jonathan Bloomer e Chris Morvillo, un importante avvocato americano, sono tra le sei persone ancora scomparse dopo che un uragano ha colpito uno yacht di lusso al largo delle coste siciliane.

La nave è affondata lunedì – uccidendo una delle 22 persone a bordo – dopo che il suo albero maestro, uno dei più alti del mondo, si è rotto a metà durante la tempesta. 15 persone sono state salvate.

Il capo della protezione civile dell’isola italiana, Salvatore Cocina, ha detto ai giornalisti presenti sul posto che erano scomparse anche le mogli di Blumer e Morvello.

Bloomer è presidente non esecutivo di Morgan Stanley International ed è anche presidente della compagnia di assicurazioni Hiscox, quotata a Londra.

“Siamo profondamente scioccati e rattristati da questa tragedia. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite, in particolare alla famiglia Bloomer, poiché tutti aspettiamo ulteriori notizie su questa terribile situazione”, si legge in una dichiarazione di Morgan Stanley. Lo ha detto un portavoce della CNN.

Il CEO di Hiscox, Aki Hussein, ha dichiarato martedì in una dichiarazione che la società è “scioccata e profondamente rattristata” dalla “tragica” notizia.

“I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite, in particolare al nostro presidente Jonathan Bloomer e sua moglie Judy, che sono tra le persone scomparse, e alle loro famiglie mentre attendono ulteriori notizie su questa terribile situazione”, ha aggiunto.

I sommozzatori dei vigili del fuoco italiani proveranno nuovamente ad entrare nella nave affondata martedì per cercare le persone scomparse dopo un tentativo fallito lunedì, ha detto domenica la Guardia costiera italiana.

Un portavoce della Guardia Costiera italiana ha detto che la nave è stata colpita dall’uragano intorno alle 5 del mattino ora locale di lunedì. Lo yacht era ancorato a circa mezzo miglio dal porto di Porticello, sull’isola situata nel Mar Mediterraneo.

I forti temporali che hanno colpito la Sicilia hanno portato forti piogge domenica tarda, scaricando più di 4 pollici (100 mm) di pioggia in meno di quattro ore a Brolo, a est di Palermo. Un rapporto dell’European Severe Weather Database ha rivelato che una spiaggia idronica – un tipo di tornado che si forma sull’acqua o si sposta dalla terra all’acqua – si è sviluppata nell’area in cui lo yacht ha ancorato lunedì mattina.

Un corpo è stato trovato sullo scafo della nave e in seguito è stato identificato come quello dello chef Ricardo Thomas, originario di Antigua, secondo la Reuters. Quelli salvati includevano la moglie di Lynch, Angela Bacaris, il capitano dello yacht e una bambina di 1 anno. La figlia diciottenne di Lynch è ancora scomparsa.

Un quotidiano italiano ha riferito martedì che Pacaris e suo marito all’inizio non erano preoccupati quando si sono svegliati alle 4 del mattino ora locale quando la barca si è incagliata.

Lei ha aggiunto in un’intervista al quotidiano italiano “La Repubblica” in un ospedale in Sicilia, che ha cominciato a preoccuparsi solo quando i finestrini dello yacht sono andati in frantumi ed è scoppiato il caos.

Lynch, un investitore e imprenditore tecnologico di 59 anni, è stato assolto a giugno da un processo per frode legato alla vendita multimiliardaria di Autonomy, una società di software da lui co-fondata, a Hewlett Packard. I pubblici ministeri hanno affermato che Lynch intendeva gonfiare i ricavi di Autonomy prima della vendita.

Morvillo, un avvocato statunitense presso Clifford Chance, è stato coinvolto con successo nella difesa del caso contro Lynch.

Un portavoce dello studio legale Clifford Chance ha detto che la società è “sotto shock e profondamente rattristata”.

Il portavoce dell’azienda ha aggiunto: “I nostri pensieri sono con il nostro partner Christopher Morvillo e sua moglie Nida che erano tra le persone scomparse. La nostra massima priorità è fornire sostegno alla famiglia e alla nostra collega Ayla Ronald, sopravvissuta all’incidente con il suo partner. ”

Una delle sopravvissute, Charlotte (35 anni), ha descritto come ha lottato per aggrapparsi alla figlia Sofia di un anno, mentre le onde affondavano lo yacht, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa italiana ANSA.

“In due secondi la bambina si è persa in mare – ha raccontato all’agenzia ANSA – e subito l’ho abbracciata in mezzo al fragore delle onde. L’ho abbracciata forte, vicino a me, mentre il mare era in tempesta. Molti la gente urlava.”

Una fonte vicina alle operazioni ha detto lunedì alla CNN che la Maritime Accident Investigation Branch del Regno Unito sta inviando una squadra di quattro ispettori a Palermo per condurre una valutazione iniziale dello yacht. La fonte, che ha parlato in condizione di anonimato, non ha menzionato la data dell’arrivo della squadra in Sicilia.

Un portavoce della Guardia Costiera italiana ha detto alla CNN che lo yacht di 56 metri chiamato “Baisian”, che navigava sotto bandiera britannica, aveva a bordo principalmente passeggeri ed equipaggio britannici, oltre a due anglo-francesi, uno irlandese, e un francese.

Il Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda ha detto alla CNN che due erano cittadini del paese Nell’incidente sono rimasti coinvolti dei cittadini ma non risultano tra i dispersi. La nazionalità del morto non è stata rivelata.

L’azienda italiana Perini Navi, che produce la nave bayesiana, ha dichiarato sul suo sito web che l’albero in alluminio più lungo del mondo è lungo 72,27 metri (237 piedi).

Secondo il Guinness World Records, l’albero era tre metri (10 piedi) più corto dell’albero più lungo del mondo. L’albero in fibra di carbonio da 75 metri (247 piedi) appartiene al Mirabella 5, uno yacht costruito da Vosper Thornycroft a Southampton, nel Regno Unito, secondo il sito web del Guinness World Records.

Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata. Kathleen Magramo e Sabrina Souza hanno contribuito al reportage.