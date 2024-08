Mike Lynch Novità in barca: i subacquei sfondano la finestra con ore cruciali nella ricerca bayesiana

Una barca vicina, la Sir Robert Baden Powell di 42 metri, ancorò e affrontò la tempesta dopo che il suo capitano accese il motore per mantenere il controllo della nave ed evitare una collisione con la Bayesiana. Il capitano, Carsten Boerner, ha detto di non sapere se l’equipaggio del Bayesian fosse in grado di far funzionare i suoi motori. “So che si sono appiattiti con l’albero in acqua e sono affondati in due minuti”, ha detto.