Mike Tyson prende un colpo a Hulu per la serie “Mike” – Scadenza

Mike Tyson Stavano delirando sui social media Hulu è finita Mike, una serie sulla sua vita. L’ex pugile non è contento che il servizio di streaming abbia realizzato una serie biografica senza il suo permesso o compenso per aver raccontato la sua storia.

“Non lasciarti ingannare da Hulu. Non sostengo la loro storia sulla mia vita. Questo non è il 1822. È il 2022″, si legge nella dichiarazione di Tyson Instagram. “Hanno rubato la mia storia di vita e non mi hanno pagato. Sono un ****r per i dirigenti di Hulu che possono vendere all’asta.

In un post sui social media, Tyson ha dichiarato: “Hulu è la versione in streaming di Slave Master. Mi hanno rubato la storia e non mi hanno pagato.

L’ultimo post di Tyson arriva dopo un altro post che ha pubblicato sullo stesso sito di social media in cui ha elogiato il presidente dell’UFC Dana White per essersi rifiutato di promuovere la serie Hulu.

“Hulu ha cercato di incoraggiare mio fratello @danawhite a prendere in mano la storia della mia vita senza darmi un solo dollaro di milioni”, ha detto Tyson in una nota. Instagram. “Ha rifiutato perché apprezza l’amicizia e tratta le persone con dignità. Non dimenticherò mai ciò che Hulu ha fatto per me, proprio come non potrò mai dimenticare ciò che Hulu mi ha rubato.

Al panel di Hulu’s Television Critics Tour giovedì, la showrunner dello show, Karen Gist, ha affrontato la natura non autorizzata del progetto. “Volevamo raccontare una storia imparziale e lasciare che il pubblico decidesse cosa pensa o prova”, ha detto Gist. “È una sfida ciò che la gente pensa di Mike e spera che si allontani dalla serie e pensi a qualcos’altro. Che tu lo ami o lo odi, la storia ti fa dubitare di quanto sia stata complice la società? Questa è l’idea, questa è la stella polare per la stanza degli scrittori e stiamo creando storie”.

Questa non è la prima volta che il campione dei pesi massimi ha sbattuto Hulu per una serie biografica. Nel febbraio 2021, Tyson ha anche scelto Instagram La voce contro lo streamer dovrebbe essere alzata dopo aver annunciato il piano.

“L’annuncio di Hulu di realizzare una miniserie non autorizzata della storia di Tyson senza compenso è sfortunato, ma non sorprendente”, ha detto il pugile nel post ora cancellato. “Questa dichiarazione di disparità sociali nel nostro paese è un perfetto esempio di come l’avidità aziendale di Hulu abbia portato a questa appropriazione indebita culturale sorda della storia della vita di Tyson. Fare questo annuncio durante il Black History Month conferma la preoccupazione di Hulu per i dollari nel rispetto dei diritti narrativi dei neri. Hollywood deve essere più sensibile alle esperienze nere, soprattutto dopo tutto quello che è successo nel 2020.

“Mike” sarà presentato in anteprima su Hulu il 25 agosto. La serie è stata creata da Steven Rogers (Sono Tonia) e interpretato da Trevante Rodi. Altri membri del cast includono Russell Hornsby, Harvey Keitel, Laura Harrier e Lee Eubanks.