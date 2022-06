Miles Sanders: Ci sentiamo inarrestabili, come l’All-Star Team

Getty Images

Offseason Eagle è stato evidenziato scambiando per un wide receiver AJ Brownfirma del passaggio veloce Hasson Riddickcatturare l’intervento difensivo Giordano Davis e la schiena Nakobe Din al draft dopo aver vinto un campionato in Georgia la scorsa stagione.

Molte persone al di fuori dell’organizzazione hanno salutato queste mosse come un miglioramento delle possibilità degli Eagles di tornare alla post-stagione nel 2022. Miles Sanders Gli piace particolarmente ciò che l’aggiunta di Brown all’attacco significa per la squadra e sgorga per quanto si senta solo mentre si dirigono verso il campo di addestramento.

“Amico. Ci sentiamo tutti come se esistiamo Squadra all-star“Quindi ci sentiamo sollevati”, ha detto Sanders tramite Cody Benjamin di CBS Sports. “Ci sentiamo inarrestabili, non ho intenzione di mentire. Le vibrazioni sono fantastiche, lo sono sempre state. Nick Sirianni fa un ottimo lavoro solo mantenendo le giuste vibrazioni, una buona chimica. Gareggiamo molto nelle prove libere. Ma dobbiamo vedi. Scenderà al campo, lo prenderà giorno dopo giorno.” un giorno, e tutto riunisce”.

Quelli con i ricordi lunghi ricorderanno che l’ex quarterback degli Eagles Vince Young si riferiva agli Eagles 2011 come “Squadra del cuore“Dopo aver firmato con il club. Hanno finito per andare 8-8 e saltare i playoff, quindi la speranza per Philly sarebbe che le cose vadano meglio per l’attuale gruppo di fuoriclasse.