Miley Cyrus condivide la trasmissione in segreteria del compianto Taylor Hawkins e soddisfa la sua richiesta di canzone

In un tweet di mercoledì, Cyrus ha pubblicato un estratto audio di un messaggio vocale che ha ricevuto da Hawkins prima della sua morte questa primavera. In esso, le suggerisce di fare una cover della canzone del 1983 di Def Leppard, “Portrait”.

Richiesta personale dalla leggenda stessa. #Taylor Hawkins Il mio amico è il mio idolo… il mio vicino di casa. Cresciuto in una fattoria non riuscivo a vedere la luce di un’altra casa nelle vicinanze, ma vivere accanto a Taylor durante i miei anni a Los Angeles è stato uno dei momenti più divertenti della mia vita. pic.twitter.com/ngZDrJGDJ4

“E’ stato un grande onore festeggiarlo ieri sera ed esibirmi [with] Def Leppard lei ha aggiunto . “Molto fortunato ad averlo conosciuto non solo come una star, ma a passare un po’ di tempo a guardarlo perché è solo un padre e un marito!”

“Farei qualsiasi cosa per uscire di nuovo con lui”, ha detto in quel momento, asciugandosi le lacrime. “Quindi non potevo immaginare come si sentano i combattenti Foo oggi.”