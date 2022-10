Minecraft 1.20 primi dettagli rivelati in Minecraft Live 2022, tra cui bellezze e striscioni appesi

Cosa hai bisogno di sapere

Minecraft Live 2022 è in pieno svolgimento, con annunci e novità per il futuro dell’intero franchise Minecraft.

Durante l’evento, Mojang Studios ha condiviso nuovi dettagli sul prossimo aggiornamento dei contenuti di Minecraft, con la versione numero 1.20.

L’aggiornamento si concentra sull’espressione del giocatore, sulla recitazione e su una migliore trasparenza da parte di Mojang Studios.

I giocatori possono aspettarsi nuove funzionalità come stendardi appesi e scaffali intagliati.

Uno dei principi fondamentali di Minecraft è il modo in cui si espande e si evolve nel tempo, e il prossimo anno non sarà diverso per gli sviluppatori di Mojang Studios. Almeno un importante aggiornamento dei contenuti è previsto per Minecraft e Mojang Studios ha finalmente rivelato parte del suo piano per introdurre nuovi contenuti ai giocatori sabato.

in occasione Minecraft dal vivo 2022Minecraft 1.20 viene acquisito da Mojang Studios, l’aggiornamento dei contenuti attualmente senza nome che è di tendenza ovunque. Maine Craft giocatori nell’anno 2023. Il focus di questo aggiornamento è sull’espressione, la recitazione e la creatività dei giocatori, con Mojang Studios che desidera aggiungere funzionalità che consentano ai giocatori di giocare in modo più efficace nel modo in cui vogliono, pur essendo chi vogliono essere. Secondo i creatori del leggendario gioco di sopravvivenza, questo aggiornamento riguarda la creazione di Minecraft “Minecraftier”. Questa volta, tuttavia, Mojang Studios si sta avvicinando al suo prossimo aggiornamento dei contenuti di Minecraft in modo leggermente diverso.

Uno dei principali cambiamenti che Mojang Studios sta apportando nell’aggiornamento di Minecraft 1.20 è il modo in cui vengono annunciate le funzionalità. L’aggiornamento Caves & Cliffs e The Wild Update sono stati oggetto di controversie a causa di una serie di funzionalità annunciate che sono state successivamente ritardate o cancellate, come l’archeologia, i miglioramenti della foresta di betulle e le lucciole. Mojang Studios sta rispondendo al feedback della community e ora intende solo rivelare funzionalità e contenuti che sono ancora lunghi nella fase di sviluppo e hanno poche possibilità di essere ritardati o esclusi.

Evitare deliberatamente di annunciare il piano completo o anche solo il nome dell’aggiornamento di Minecraft 1.20 consentirà a Mojang Studios di lavorare a stretto contatto con la community sul suo sviluppo, concentrandosi solo sulle funzionalità che sono virtualmente nelle mani dei giocatori. Tuttavia, questa modifica significa che Mojang Studios ha mostrato solo una manciata di funzionalità in arrivo in Minecraft 1.20, con altre che verranno introdotte nei prossimi mesi. Ecco tutto dal prossimo aggiornamento dei contenuti di Minecraft 1.20 mostrato durante Minecraft Live 2022:

Sette nuovi caratteri predefiniti. A parte l’attuale ma correlato aggiornamento 1.20, i famigerati personaggi virtuali di Steve e Alex di Minecraft stanno per ottenere nuovi amici. Per la prima volta da anni, i giocatori avranno nuove skin virtuali tra cui scegliere. I sette personaggi che sono stati aggiunti sono Makene, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny e Zuri Ogni personaggio è visivamente unico, con una varietà di aspetti tra cui tonalità della pelle scura e persino protesi Nuovi personaggi arriveranno su Minecraft a fine novembre o inizio dicembre 2022 in un aggiornamento separato

A parte l’attuale ma correlato aggiornamento 1.20, i famigerati personaggi virtuali di Steve e Alex di Minecraft stanno per ottenere nuovi amici. Per la prima volta da anni, i giocatori avranno nuove skin virtuali tra cui scegliere. bellezza. Insieme a quale mob vince il Minecraft Live Mob Vota 2022L’aggiornamento di Minecraft 1.20 includerà anche il Camel, una montagna alternativa per i cavalli che vive nel deserto. I cammelli offrono un’esperienza di guida unica con la possibilità di “distruggere” invece di saltare in alto Beauty supporta anche le selle per due giocatori, una prima in Minecraft I cammelli hanno un gran numero di animazioni uniche, come sdraiarsi I mob passivi possono essere trovati nei villaggi del deserto I cammelli sono abbastanza alti che i mob ostili non possono raggiungere i giocatori mentre li stanno cavalcando Il cammello può essere allevato usando l’aloe vera

Insieme a quale mob vince il Minecraft Live Mob Vota 2022L’aggiornamento di Minecraft 1.20 includerà anche il Camel, una montagna alternativa per i cavalli che vive nel deserto. Striscioni appesi. Il classico tag che da anni aiuta i giocatori a taggare e guidare in Minecraft sta finalmente ottenendo un aspetto alternativo: i tag sospesi. Gli striscioni appesi combinano tronchi d’albero e fili astratti Gli stendardi sospesi sono disponibili in diverse varietà, comprese due corde quando sono appese alla parte inferiore dei blocchi, una stringa che termina a forma di “V” quando è appesa a un blocco stretto come una recinzione e due pali per corde quando sono appese al lato di un blocco. I giocatori possono cambiare il colore degli stendardi appesi utilizzando diversi tipi di legno per realizzarli I banner appesi sono identici ai normali banner per l’immissione di testo

Il classico tag che da anni aiuta i giocatori a taggare e guidare in Minecraft sta finalmente ottenendo un aspetto alternativo: i tag sospesi. Scaffali incisi. Un’entusiasmante aggiunta con Minecraft 1.20 è un nuovo tipo di libreria, con un’esperienza più raffinata e perfettamente funzionante. Gli scaffali intagliati possono contenere fino a 6 libri di qualsiasi tipo I giocatori aggiungono e rimuovono dinamicamente libri dallo scaffale, nessun menu per l’interfaccia utente di gioco Gli scaffali scolpiti supportano le interazioni in pietra rossa, dove i confronti possono dire quando un libro è stato aggiunto o tirato fuori dallo scaffale Con Redstone, i giocatori potranno creare passaggi segreti per scaffali e altro ancora La normale libreria rimane nel gioco

Un’entusiasmante aggiunta con Minecraft 1.20 è un nuovo tipo di libreria, con un’esperienza più raffinata e perfettamente funzionante. Blocchi di bambù. Probabilmente la più grande aggiunta a Minecraft 1.20 che è stata mostrata durante Minecraft Live 2022 è una suite completa di blocchi da costruzione e artigianato realizzati in bambù, che lo rendono in linea con altre specie di legno. Il bambù può essere utilizzato per realizzare casse in legno, con design unici per pannelli in legno, scale, porte, recinzioni e piccole porte C’è anche un unico blocco di mosaico di bambù con un design più decorativo Invece di una barca di bambù, i giocatori potranno realizzare una barca con un design piatto unico La barca supporta ancora fino a due giocatori, più casse

Probabilmente la più grande aggiunta a Minecraft 1.20 che è stata mostrata durante Minecraft Live 2022 è una suite completa di blocchi da costruzione e artigianato realizzati in bambù, che lo rendono in linea con altre specie di legno. Funzionalità non rivelate o in arrivo. Mojang Studios ha offerto solo funzionalità che sei sicuro arriveranno con Minecraft 1.20, ma ci sono altre funzionalità che non sono menzionate o non vengono fornite con questo aggiornamento. Mojang Studios non ha menzionato funzionalità come l’archeologia o i miglioramenti della foresta di betulle Lo studio ha confermato che non è previsto un aggiornamento del bioma 1.20 Le lucciole sono ancora possibili e discusse ai Mojang Studios, ma non per l’1.20 La parità di combattimento tra Minecraft: Bedrock Edition e Minecraft: Java Edition è qualcosa che Mojang Studios vorrebbe introdurre, ma non accadrà nell’aggiornamento 1.20

Mojang Studios ha offerto solo funzionalità che sei sicuro arriveranno con Minecraft 1.20, ma ci sono altre funzionalità che non sono menzionate o non vengono fornite con questo aggiornamento.

Mojang Studios ha anche annunciato che tutte le funzionalità offerte durante Minecraft Live 2022 sono più vicine di quanto i giocatori si aspettino, una mossa entusiasmante in linea con l’impegno del nuovo studio per la trasparenza e un maggiore coinvolgimento della comunità. Primi colpi e Anteprima di Minecraft Le versioni di Minecraft 1.20 sono a pochi giorni dal loro rilascio con le prime quattro funzionalità dell’aggiornamento, offrendo ai giocatori la possibilità di esercitarsi e fornire feedback a tempo di record.

Nel tempo, l’aggiornamento 1.20 probabilmente si espanderà con nuove funzionalità e contenuti, ma solo quando Mojang Studios sarà fiducioso che le funzionalità nel negozio siano quasi completate e praticamente garantite per raggiungere il traguardo. In questo modo, Mojang Studios spera di alleviare la frustrazione dei lunghi tempi di sviluppo degli aggiornamenti di Minecraft aggiungendo molti nuovi contenuti a uno dei I migliori giochi da Xbox. Minecraft 1.20 sarà ufficialmente rilasciato per Minecraft: Bedrock Edition e Minecraft: Java Edition nel 2023.