Mini Settlers è un gioco di costruzione di città con cui puoi davvero divertirti e smettere

Non puoi comprare Piccoli coloni Ora, ma penso che dovresti giocare Demo gratuita “Introduzione”. E Lista dei desideri completa del gioco Se lo scavi. Non è proprio come qualsiasi altro gioco di costruzione di città a cui hai giocato.

Piccoli coloni È “mini” come il minimalismo. È dello stesso genere, ma molto lontano dai giochi che ami Città: Skyline 2 (Una scelta con qualche comprovato merito). I tuoi edifici non vengono renderizzati in 3D utilizzando l’illuminazione in tempo reale. I tuoi edifici sono quadrati colorati, a volte con alcuni gettoni disco impilati sopra, a forma di tavolo. I tuoi percorsi non hanno traffico, ma hanno motori (piccole scatole) che trasportano risorse tra i nodi. Quando le cose vanno male, non ricevi notizie deprimenti su inquinamento e rivolte; Alcune persone lasciano le loro case, ma torneranno se risolverai il problema.

Mini Settlers non è il gioco a cui puoi giocare per soddisfare il tuo persistente sospetto che la pianificazione urbana fosse la tua vocazione mancante. Nella demo Progress-Free di questa settimana, le miniere e le cave hanno risorse infinite. Non ci sono “soldi” di cui parlare, per quanto ne so. Le fattorie di mele dovrebbero essere posizionate vicino a meleti e pompe idrauliche alimentate dall’acqua, il resto dipende da te. L’interfaccia sembra un esperimento mentale su quanto lontano puoi spingerti con i tradizionali HUD di simulazione di città, ma poi qualcuno lo ha realizzato.

Una visione più ampia di un insediamento sviluppato, con un layout stradale molto migliore di quello che ho ottenuto. Studio dei Goblin

Il gioco fornisce informazioni su risorse e bisogni, quindi non sembra mai travolgente. Studio dei Goblin

Le risorse naturali e le formazioni del territorio richiedono di aggirarle in modi innovativi. Studio dei Goblin

Ogni cerchio è un nodo e ogni quadrato è un lavoratore, che sposta le risorse da un nodo all’altro nel miglior modo possibile. Studio dei Goblin

La sfida più grande che ho dovuto affrontare nelle due sessioni che ho tenuto è stata la logistica dei libri di testo, almeno dal punto di vista suburbano o di piccola città. Dopo che si è sviluppato Città Sim Negli ultimi decenni ho cercato di tenere le mie zone residenziali (il centro e le case che costruisci intorno ad esso) lontane da qualsiasi cosa somigliasse alla produzione, come cave di roccia e depositi di legname. Invece di aumentare i valori immobiliari o migliorare l’estetica, che è inesistente, questo mi ha creato molti colli di bottiglia nell’offerta da cercare di superare.

Le famiglie volevano una fornitura regolare di mele e acqua, ma la spaziatura di tutto ciò ha portato a un enorme aumento del lavoro di trasporto. Ogni strada è lunga al massimo sette tessere e ciascuna ha un lavoratore che si muove avanti e indietro tra i punti di passaggio, lasciando le merci negli edifici o lasciandole al lavoratore successivo sulla strada delle merci. Volevo creare una città semplice popolata da persone che costruiscono case di legno e mangiano mele, e invece ho avuto uno scenario di colloquio di lavoro su piccola scala a Wayfair, completo di piccoli magazzini e tempi di consegna.

Ma, anche qui, Piccoli coloni Diverso, anche quando colpisci. Tutto quello che devi fare è rimuovere le strade e gli edifici che non funzionano e collocarli in posti migliori. Gli edifici richiedono un po’ di tempo per essere ricostruiti, ma non esiste un vero timer nel gioco a meno che tu non voglia abilitarne uno per i record personali. Puoi anche abilitare la modalità in background in modo che la simulazione silenziosa continui a funzionare mentre fai del tuo meglio il venerdì pomeriggio.

L'”Intro” dello Steam Deck non è stata verificata, ma gli sviluppatori ne hanno un layout ufficiale. Penso che funzionerebbe, ma ci sono così tante ingombranti indicazioni del trackpad rimaste nel gioco che sembra abbastanza basato sulla griglia da fare di più con i controlli del gamepad. Per quanto riguarda le prestazioni, è fantastico. A 30 fotogrammi al secondo, My Deck immaginava che potesse durare per circa altre cinque ore.

Piccoli coloni Il rilascio è previsto per il 2024 e al momento sembra essere disponibile solo per PC su Steam. I requisiti minimi sono un Core i3, 4 GB di memoria e Intel HD Graphics 4000, ma “funzionano anche le schede integrate”. Come notano gli sviluppatori di Knight Owl Games, inserire un gioco nella lista dei desideri aiuta a farlo circolare all’interno dell’algoritmo di raccomandazione di Steam, anche se non finisci per giocarci al di fuori della beta. Sottolineerò ancora una volta che la demo non salva il gioco quando esci, non è un’altra scelta di design per mantenerti fresco ma solo una cosa demo.

Tra questo e Contro la tempestaMi sto godendo la recente espansione del genere “costruttore di città”. Si verifica, stranamente, passando a una dimensione molto più piccola.

Immagine dell’elenco di Goblinz Studio