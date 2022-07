Missile cinese cade sulla Terra, la NASA afferma che Pechino non ha condiviso informazioni

Gli spettatori osservano il razzo Long March-5B Y3 che trasporta il modulo del laboratorio Wentian della stazione spaziale cinese mentre decolla dal sito di lancio della navicella Wenchang il 24 luglio 2022 in Cina. La Cina domenica ha lanciato uno dei due moduli di laboratorio per completare la sua stazione spaziale permanente.

Un missile cinese è caduto sulla Terra sabato sull’Oceano Indiano, ma la NASA ha affermato che Pechino non ha condiviso le “informazioni specifiche sulla traiettoria” necessarie per sapere dove potrebbero essere caduti i detriti.

Il comando spaziale degli Stati Uniti ha affermato che il razzo Long March 5B è rientrato nell’Oceano Indiano intorno alle 12:45 EDT (1645 GMT), ma ha sollevato domande sugli “aspetti tecnici del rientro come il sito dell’impatto della potenziale dispersione dei detriti”. in Cina.

“Tutte le nazioni che viaggiano nello spazio dovrebbero seguire le migliori pratiche consolidate e fare la loro parte per condividere questo tipo di informazioni in anticipo per consentire previsioni affidabili sui potenziali rischi di impatto dei detriti”, ha affermato Bill Nelson, amministratore della NASA. “Farlo è fondamentale per l’uso responsabile dello spazio e per garantire la sicurezza delle persone qui sulla Terra”.

Gli utenti dei social media malesi hanno pubblicato un video di quelli che sembravano essere detriti di missili.

Aerospace Corp., un think tank senza scopo di lucro finanziato dal governo vicino a Los Angeles, ha affermato che è stato sconsiderato consentire allo stadio principale del razzo – che pesa 22,5 tonnellate (circa 48.500 libbre) – di tornare sulla Terra in un rientro incontrollato.

All’inizio di questa settimana, gli analisti hanno affermato che il corpo del razzo si disintegrerà mentre scende nell’atmosfera, ma è abbastanza grande che molti pezzi probabilmente sopravviveranno all’ingresso infuocato dei detriti della pioggia su un’area di circa 2.000 chilometri (1.240 miglia) di lunghezza per circa 70 chilometri. (44 miglia).

L’ambasciata cinese a Washington non ha commentato subito. La Cina ha dichiarato all’inizio di questa settimana che avrebbe seguito da vicino il relitto, ma ha affermato che non rappresentava un rischio significativo per nessuno sul terreno.

Il Long March 5B è decollato il 24 luglio per consegnare un’unità di laboratorio alla nuova stazione spaziale cinese in orbita in costruzione, segnando il terzo volo del razzo più potente della Cina da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2020.

Un altro frammento cinese di Long March 5B è atterrato in Costa d’Avorio nel 2020, danneggiando diversi edifici in quel paese dell’Africa occidentale, anche se non sono stati segnalati feriti.

Al contrario, ha detto, gli Stati Uniti e la maggior parte delle altre nazioni che viaggiano nello spazio generalmente vanno a spese extra per progettare i loro razzi per evitare grandi rientri incontrollati, un inevitabile ampiamente osservato poiché gran parte della stazione spaziale Skylab della NASA è caduta nel 1979 e sbarca in Australia.

L’anno scorso, la NASA e altri hanno accusato la Cina di essere opaca dopo che il governo di Pechino è rimasto in silenzio sulla traiettoria dei detriti stimata o sulla finestra di rientro per l’ultimo volo missilistico della Lunga Marcia nel maggio 2021.

Il relitto di quel volo finì per atterrare illeso nell’Oceano Indiano.